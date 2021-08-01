المجموعة المالية تقتنص صدارة شركات السمسرة في يوليو تليها هيرميس وبلتون

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إسلام فضل – تصدرت شركة المجموعة المالية للسمسرة في الأوراق المالية ترتيب تعاملات البورصة خلال شهر يوليو 2021، بقيمة إجمالية وصلت إلى 22.634 مليار جنيه، أمنت لها حصة سوقية 30.2%.
وجاءت شركة هيرميس للوساطة في الأوراق المالية بالمركز الثاني بحصة سوقية 6.4% من تعاملات الشهر، وذلك عبر قيم تداول بلغت 4.76 مليار جنيه.
وجاءت المرتبة الثالثة من نصيب بلتون لتداول الأوراق المالية، والتي سيطرت على 4.6% من السوق، عبر تعاملات إجمالية 3.444 مليار جنيه.
ولحقت شركة التجاري الدولي للسمسرة في الأوراق المالية بالمربع الذهبي بنصيب 4% من تعاملات السوق خلال يوليو، تمثلت في قيم تداول 2.99 مليار جنيه.
أما كايرو كابيتال سيكيورتيز لتداول الأوراق المالية فاحتلت المركز الخامس من خلال تعاملات بلغت 2.869 مليار جنيه، شكلت لها حصة سوقية 3.8%.
بينما استحوذت شركة مباشر انترناشيونال لتداول الأوراق المالية على 3.3% من السوق، نظير قيم تداول بلغ إجماليها 2.45 مليار جنيه، وهو ما جعلها تحتل المركز السادس.
وجاءت شركة بايونيرز لتداول الأوراق المالية بالمرتبة السابعة، بعدما حققت قيم تداول 2.387 مليار جنيه، أمنت لها حصة سوقية 3.2%.
واحتلت شركة عربية أون لاين للوساطة في الأوراق المالية في المركز الثامن، بتعاملات 1.702مليار جنيه، وبحصة سوقية 2.3%.
وفي المرتبة التاسعة، جاءت شركة فاروس لتداول الأوراق المالية بحصة سوقية 2.1%، عن تعاملات إجمالية 1.56 مليار جنيه.
واحتلت الشركة تايكون للوساطة في الأوراق المالية بالمرتبة العاشرة نظير تعاملات بلغت 1.552مليار جنيه، جعلتها تستحوذ على 2.1% من السوق.
وشملت قيم التداول السوق الرئيسي وبورصة النيل وخارج المقصورة، والسندات والصفقات.
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