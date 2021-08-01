المجموعة المالية تقتنص صدارة شركات السمسرة في يوليو تليها هيرميس وبلتون

إسلام فضل – تصدرت شركة المجموعة المالية للسمسرة في الأوراق المالية ترتيب تعاملات البورصة خلال شهر يوليو 2021، بقيمة إجمالية وصلت إلى 22.634 مليار جنيه، أمنت لها حصة سوقية 30.2%.

وجاءت شركة هيرميس للوساطة في الأوراق المالية بالمركز الثاني بحصة سوقية 6.4% من تعاملات الشهر، وذلك عبر قيم تداول بلغت 4.76 مليار جنيه.

وجاءت المرتبة الثالثة من نصيب بلتون لتداول الأوراق المالية، والتي سيطرت على 4.6% من السوق، عبر تعاملات إجمالية 3.444 مليار جنيه.

ولحقت شركة التجاري الدولي للسمسرة في الأوراق المالية بالمربع الذهبي بنصيب 4% من تعاملات السوق خلال يوليو، تمثلت في قيم تداول 2.99 مليار جنيه.

أما كايرو كابيتال سيكيورتيز لتداول الأوراق المالية فاحتلت المركز الخامس من خلال تعاملات بلغت 2.869 مليار جنيه، شكلت لها حصة سوقية 3.8%.

بينما استحوذت شركة مباشر انترناشيونال لتداول الأوراق المالية على 3.3% من السوق، نظير قيم تداول بلغ إجماليها 2.45 مليار جنيه، وهو ما جعلها تحتل المركز السادس.

وجاءت شركة بايونيرز لتداول الأوراق المالية بالمرتبة السابعة، بعدما حققت قيم تداول 2.387 مليار جنيه، أمنت لها حصة سوقية 3.2%.

واحتلت شركة عربية أون لاين للوساطة في الأوراق المالية في المركز الثامن، بتعاملات 1.702مليار جنيه، وبحصة سوقية 2.3%.

وفي المرتبة التاسعة، جاءت شركة فاروس لتداول الأوراق المالية بحصة سوقية 2.1%، عن تعاملات إجمالية 1.56 مليار جنيه.

واحتلت الشركة تايكون للوساطة في الأوراق المالية بالمرتبة العاشرة نظير تعاملات بلغت 1.552مليار جنيه، جعلتها تستحوذ على 2.1% من السوق.

وشملت قيم التداول السوق الرئيسي وبورصة النيل وخارج المقصورة، والسندات والصفقات.