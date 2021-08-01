المجموعة المالية وفاروس على قمة شركات السمسرة في تعاملات 7 أشهر

إسلام فضل – احتلت المجموعة المالية للسمسرة في الأوراق المالية صدارة ترتيب شركات السمسرة عن التعاملات في البورصة خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري “يناير – يوليو“، وذلك عن تعاملات إجمالية وصلت إلى 67.307 مليار جنيه، أمنت لها حصة سوقية 13.8%.

وجاءت شركة فاروس لتداول الأوراق المالية في المركز الثاني بحصة سوقية 7.9%، وذلك عبر قيم تداول بلغت 38.57 مليار جنيه.

واحتلت شركة هيرميس للوساطة في الأوراق المالية المرتبة الثالثة بالاستحواذ على 7.8% من تعاملات السوق منذ بداية العام، بقيمة إجمالية 38.239 مليار جنيه.

ولحقت شركة التجاري الدولي للسمسرة في الأوراق المالية بالمربع الذهبي، بنصيب 7.3% من السوق، تمثلت في قيم تداول 35.577 مليار جنيه.

أما المركز الخامس فجاء من نصيب شركة بلتون لتداول الأوراق المالية من خلال تعاملات بلغت 31.503 مليار جنيه، شكلت لها حصة سوقية 6.5%.

بينما استحوذت شركة مباشر إنترناشيونال لتداول الأوراق المالية على 4.4% من السوق، نظير قيم تداول بلغ إجماليها 21.488 مليار جنيه، وهو ما جعلها تحتل المركز السادس.

في حين جاءت شركة بايونيرز لتداول الأوراق المالية بالمرتبة السابعة، بعدما حققت قيم تداول 19.511 مليار جنيه، أمنت لها حصة سوقية 4%.

واقتنصت شركة عربية أون لاين للوساطة في المركز الثامن، بتعاملات 14.916 مليار جنيه، وبحصة سوقية 3.1%.

وفي المرتبة التاسعة، جاءت شركة أرقام لتداول الأوراق المالية بحصة سوقية 2.5%، عن تعاملات إجمالية 12.047 مليار جنيه.

واحتلت شركة تايكون للوساطة في الأوراق المالية المرتبة العاشرة، مقابل تعاملات بلغت 10.668 مليار جنيه، جعلتها تستحوذ على 2.2% من السوق.

وشملت قيم التداول السوق الرئيسي وبورصة النيل وخارج المقصورة، والسندات والصفقات.