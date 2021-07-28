جلاكسو سميثكلاين تعين جرانت ثورنتون لإعداد دراسة بالقيمة العادلة لأصول الرعاية الصحية

رنا ممدوح _ قرر مجلس إدارة شركة جلاكسو سميثكلاين في جلسته المنعقدة اليوم، تعيين جرانت ثورنتون كمستشار مالي مستقل لأعداد دراسة بالقيمة العادلة لأصول الرعاية الصحية الاستهلاكية المنقولة ( لا تشمل العقارات والآلات) والأصول المعنوية.

وأوضح المجلس وفقا لبيان الشركة المرسل للبورصة اليوم، أن هذا القرار يأتي في ضوء الإطلاع على الخطاب المقدم من شركة جلاكسو سميثكلاين تريدنج سيرفيسز ليمتد.

وكانت شركة جلاكسو سميثكلاين بي.ال.سي ( المقيد أسهمها في بورصة لندن) – والمساهم الرئيسي في شركة جلاكسو سميثكلاين- قررت إعادة هيكلة نشاطها عالميا عن طريق فصل نشاط الأدوية واللقاحات عن نشاط الرعاية الصحية الاستهلاكية وذلك كاستراتيجية عامة مطبقة على جميع الأسواق.

وأخطرت شركة جلاكسو سميثكلاين – مصر، من قبل جلاكسو سميثكلاين تريدنج سيرفيسز ليمتد وهي شركة التجارة الرئيسية ضمن مجموعة شركات جلاكسو ونيابة عن مالكي تراخيص منتجات الرعاية الصحية الاستهلاكية ضمن مجموعة شركات جلاكسو سميثكلاين.

وتضمن الخطاب إخطارها أن جلاكسو سميثكلاين بي ال سي قررت إنشاء شركتين جديدتين مستقلتين مقرهما المملكة المتحدة لهذا الغرض، وبناء عليه قامت شركة جلاكسو سميثكلاين تريدنج سيرفيسز ليمتد قامت بدراسة البدائل لتنفيذ إعادة الهيكلة، فيما يتعلق بالنشاط في مصر.

وأعلنت، أن الدراسة انتهت إلى تأسيس شركة جديدة لمزاولة نشاط الرعاية الصحية الاستهلاكية ( على أن تستمر شركة مصر في تصنيع وتسويق الأدوية واللقاحات).

وتضمن الخطاب رغبة جلاكسو سميثكلاين تريدنج سيرفيسز ليمتد في شراء أصول الرعاية الصحية الاستهلاكية وتشمل كافة الأصول المنقولة ولا تشمل العقارات أو الآلات والأصول المعنوية مثل تسجيلات المنتجات مقابل قيمة سوقية عادلة يتم تحديدها من قبل مستشار مالي مستقل.

وشمل الخطاب رغبة جلاكسو سميثكلاين تريدنج سيرفيسز ليمتد في إبرام اتفاقيات تصنيع وتوريد طويلة الأجل يتم بموجبها تصنيع منتجات الرعاية الصحية الاستهلاكية بين شركة جلاكسو سميثكلاين تريدنج سيرفيسز ليمتد وجلاكسو سميثكلاين مصر مقابل قيمة عادلة يتم الاتفاق عليها.