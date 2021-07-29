سعر سيارة نيسان باترول 2022 الجديدة و مواصفات نيسان باترول من الداخل والخارج

سعر سيارة نيسان باترول 2022، حيث قامت شركة نيسان باترول بتحضير جلسة تصوير لسيارة nissan patrol الجديدة، وهذا مؤشرقوي علي قرب موعد أنطلاق سيارة نيسان باترول 2022، وأن الشركة ستقوم بإلاعلان عن السيارة الجديدة بشكل رسمي خلال هذا ألاشهر القليلة أيضا ، كذلك سوف يكون نزول سيارة نيسان باترول الجديدة في أسواق الشرق ألاوسط أولا ،وهذا هو المعتاد من شركة نيسان أنها دائما تقوم بطرح السيارة الجديدة باسواق الشرق ألاوسط ، ثم بعد ذلك سوف يتم طرحها لأسواق الدول العربية ومن أهمها أسواق السعودية ، ومن خلال متابعتك عزيزي القاريء الأسطر القليلة القادمة سوف نخبركم مواصفات نيسان باترول 2021 ، وموعد نزولها باسواق السعودية التي ستكون قريبا جدا ونخبركم أيضا بعيوب السيارة وسعر سيارة نيسان باترول 2022 تابعوا.

سعر نيسان باترول 2021 في السعودية

يتوقف سعرنيسان باترول 2021 من سوق إلي ألاخر،حسب العملة الخاصة بسوق كل دولة وهذا هي ألاسعار بأهم أسواق الدول العربية وهما:

في السوق المصري غير متوفرة حتي وقتنا الحالي.

لكن في أسواق البحرين سعرها 19,000 إلى 39,500 دينار بحريني.

سعر سيارة nissan patrol في السوق السعودي من 178,490 إلى 625,500 ريال سعودي.

في السوق السعودي من 178,490 إلى 625,500 ريال سعودي. كذلك يصل سعر سيارةnisaan patrol في دوله الأمارات من 199,900 إلى 377,000 درهم إماراتي.

وصل سعر السيارة في أسواق عمان من 21,950 إلى 39,500 ريال عماني.

وكان من بين تلك ألاسعار السابقة أفضل سعر لسيارة نيسان باترول ، كان في دولة الكويت حيث وصل سعر السيارة من 20,500 إلى 37,500 دينار كويتي.

سعر سيارة باترول في قطرمن 203,000 إلى 335,000 ريال قطري.

مواصفات نيسان باترول 2021

من أهم المواصفات في سيارة nissan patrol هي مميزات الأمان الموجودة بها وهي:

يوجد في سيارة نيسان باترول وسادة هوائية من الأمام والجوانب وستارية،لكي تحمي أي شخص موجود بالسيارة من أي صدمات علي أشد الطرق خطورة ووعورة. كذلك يوجد بها حزام ثلاثي النقاط. يوجد بها نقاط من أجل تثبيت مقاعد مخصصة للأطفال داخل السيارة . بها خاصية التنية والمنع من مغادرة الحارة المرورية مما يزيد من إمكانية ألامان بسيارة باترول الجديدة. تتميز السيارة بوجود نظام منع التصادم. كذلك بها نظام المراقبة في حالة وجود نقط عمياء. نيسان باترول 2022 تتميز بوجو نظام مراقبة ضغط الاطارات. نيسان باترول 2022 من الداخل يوجد شاشة رؤية ذاكية تص إلي 360 درجة. يوجد بها مكابح مانعة للغلق. بها أهم مجموعة يمكن أن توجد في السيارة وهي مجموعة تروس تفاضيلية قابلة للقفل. كذلك بها نظام يساعد علي ثبات للسيارة نت الأنزلاق في حالة مرورها علي أي منحدر أو صعودة . وجود مصباح LED في الجزء الأعلي للمكابح. سيارة نيسان باترول الجديدة بها حساسات من الأمام وخلف السيارة . بها أيضا شاشة عرض معلومات 7 بوصة.

عزيزي القاريء لقد وصلنا إلي نهاية مقالة اليوم الذي قومنا من خلالها بعرض معلومات حول سيارة نيسان باترول 2022 حيث نرشحها لك وبشده لان بها العديد من المميزات عن غيرها من السيارات في نفس فئة السعر.