"دلتا" يٌخضع عمالقة التكنولوجيا.. تأجيل عودة الموظفين في أمازون وجوجل

تبخر حلم شركات التكنولوجيا العملاقة الأمريكية في عودة الموظفين للعمل من المكاتب، بعد انتشار سلالة "دلتا" شديدة العدوى من فيروس كورونا.

وانضم عملاق التجارة الإلكترونية " أمازون" إلى العملاق "ألفابت" المالك لشركة "جوجل"، في تمديد سياسة العمل من المنزل، بينما طلبت "فيسبوك" التطعيمات لموظفيها الأمريكيين في المكاتب، وأعادت "تويتر" إغلاق مكاتبها.

أمازون تؤجل عودة موظفيها

وقالت شركة "أمازون دوت كوم"، الخميس، إنها لا تتوقع عودة موظفيها إلى مكاتبهم قبل العام المقبل وذلك بسبب جائحة كورونا.

وأفادت مذكرة داخلية أطلعت عليها "رويترز"، بأن الشركة، ومقرها سياتل بالولايات المتحدة، ستمدد فترة عمل موظفيها من المنزل إلى 3 يناير/كانون الثاني 2022، بدلا مما جاء في مذكرة سابقة بخصوص عودتهم للمكاتب في 7 سبتمبر/أيلول بالنسبة لموظفيها في الولايات المتحدة ودول أخرى لم تذكرها بالاسم.

وقالت المذكرة :" بينما نستمر في مراقبة الظروف المحلية المتعلقة بكوفيد-19 عن كثب، نقوم بتعديل توجيهاتنا لموظفي الشركة".





وقالت شركة "أمازون"، لرويترز، إن صحة موظفيها تمثل قمة أولوياتها، وإنها ستواصل الالتزام بتوجيهات الحكومات المحلية من أجل عودة آمنة للمكاتب.

وأوضحت أنها ستلزم موظفيها بوضع الكمامات في المكاتب باستثناء من تتحقق من أنهم تلقوا التطعيم بشكل كامل.

ويعمل بشركة "أمازون" أكثر من 1.3 مليون موظف بدوام كامل وجزئي في أنحاء العالم.

فيسبوك وجوجل وتويتر

وأدت الزيادة الكبيرة في حالات الإصابة بكوفيد-19، والتي ساهمت فيها سلالة "دلتا" شديدة العدوى من فيروس كورونا، إلى تأجيل بعض الشركات الكبرى خطط إعادة فتح مكاتبها.

وقالت شركة "ألفابت"، المالكة لشركة "جوجل"، الأسبوع الماضي إنها ستمدد سياسة العمل من المنزل حتى 18 أكتوبر/تشرين الأول المقبل.

فيما أعلنت شركة "فيسبوك"، إنها ستطلب التطعيمات لموظفيها الأمريكيين في المكاتب.

كما أعلنت شركة "تويتر"، إنها ستغلق أماكن العمل التي أعادت فتحها بالفعل.





وسجلت الولايات المتحدة، أعلى متوسط يومي لعدد الإصابات على مستوى العالم بنحو 94.819 ألف إصابة حسب بيانات جمعتها رويترز.