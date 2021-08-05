ردا على ضربات أمريكا.. طالبان تغير استراتيجيتها في الهجمات

قال ثلاثة من قادة طالبان إن الحركة غيرت استراتيجيتها من استهداف مناطق ريفية ونائية للهجوم على مدن في الأقاليم ردا على ضربات أمريكا.

وكثفت طالبان من حملتها التي تهدف لإلحاق الهزيمة بالحكومة المدعومة من الولايات المتحدة مع استكمال القوات الأجنبية لانسحابها بعد صراع استمر 20 عاما.



وقال قائد عسكري أمريكي في المنطقة في الشهر الماضي، إن الولايات المتحدة زادت من وتيرة الضربات الجوية لمواجهة الهجمات المتزايدة من طالبان وهي خطوة نددت بها الحركة.

وازدادت حدة المعارك بشكل واضح داخل مدينة هرات قرب الحدود الغربية مع إيران وفي لشكركاه عاصمة إقليم هلمند في الجنوب الغربي وقندهار في الجنوب.

وقال القادة الثلاثة من طالبان، بعد أن طلبوا عدم ذكر أسمائهم، لرويترز، إنهم يركزون حاليا على السيطرة على هرات وقندهار وأعينهم على لشكركاه.

وأضاف أحدهم وهو موجود في قندهار "الملا يعقوب قال إن الولايات المتحدة أخلت بالتزاماتها فلماذا على طالبان أن تضطر للالتزام بالاتفاق؟".

وأشار إلى أن حجة القادة العسكريين تغلبت على حجة المكتب السياسي للحركة في هذا الشأن.

ولم يرد متحدث باسم طالبان على طلب التعليق، وقال مفاوض طالبان سهيل شاهين لرويترز، إن الحركة مستمرة في سياستها المتعلقة بالسيطرة على المناطق الريفية.