أسعار الذهب في السعودية اليوم الخميس 5 أغسطس 2021

ارتفعت أسعار الذهب في السعودية، بداية تعاملات اليوم الخميس، 5 أغسطس 2021، بالتزامن مع صعود أسعار المعدن النفيس عالميا.

وزاد جرام الذهب عيار 24 في السعودية، إلى نحو 218.34 ريال (58.23 دولار).

كما سجل سعر جرام الذهب عيار 21 (الأكثر تداولا بالمملكة)، نحو 191.05 ريال (50.95 دولار).

وارتفع جرام الذهب عيار 18، إلى نحو 163.76 ريال (43.67 دولار).

وعن أسعار الذهب الاقتصادي سجل جرام الذهب عيار 14، في المملكة، نحو 127.37 ريال (33.96 دولار).

سعر الأوقية والجنيه الذهب

وارتفع سعر الأوقية (الأونصة) في السعودية، إلى نحو 6795 ريال (1812 دولارا).

كما زاد سعر الجنيه الذهب (8 جرامات عيار 21)، إلى نحو 1528.41 ريال (407.58 دولار).

أسعار الذهب عالميا

وارتفعت أسعار الذهب عالميا في تعاملات أمس الأربعاء، بدعم من الدولار الضعيف، لكن المعدن النفيس ظل يتحرك في نطاق ضيق إذ يترقب المستثمرون مؤشرات من بيانات الوظائف الأمريكية بشأن تعافي سوق العمل.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية، بنسبة 0.2 % إلى 1813.31 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 05:19 بتوقيت جرينتش، كما ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب، بنسبة 0.1 % إلى 1816 دولار.

وقال جيفري هالي كبير محللي السوق لدى "أواندا لمنطقة آسيا والمحيط الهادي"، إنه يبدو أن الذهب في وضع الانتظار والترقب.

وأضاف:" تحرك سعر الذهب يظل متماسكا لكنه إيجابي من الناحية الهيكلية وأعتقد أن ذلك يشير إلى المزيد من المكاسب مستقبلا".

وتابع:" تشير المتوسطات المتحركة في 100 و200 يوم إلى اختراق قادم واعتقد أن البيانات الأمريكية المقرر صدورها يوم الجمعة ستكون حافزا".

وقد يمهد التقرير الوطني للتوظيف الذي تصدره "إيه.بي.دي" المتخصصة في معالجة بيانات الوظائف، والمقرر صدوره في وقت لاحق الأربعاء، الساحة لبيانات الوظائف في القطاعات غير الزراعية الأمريكية المرتقبة بشدة والمقرر صدوره يوم الجمعة المقبل.

وقالت ميشيل بومان، عضو مجلس محافظي الاحتياطي الاتحادي (المركزي الأمريكي)، أمس الثلاثاء، إن سوق العمل سيستغرق وقتا للتعافي من تأثيرات الجائحة، وإن ثمة المزيد لفعله للاقتصاد لكي يعود كليا إلى مساره.

وعبرت ماري دالي، رئيسة بنك الاحتياطي الاتحادي في سان فرانسيسكو، عن وجهات نظر مماثلة.

والدولار عالق قرب أدنى مستوياته في الآونة الأخيرة مقابل عملات أخرى.

وتسببت تعليقات تميل إلى التيسير النقدي صادرة عن جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي، قال فيها إن زيادات أسعار الفائدة "أمر بعيد" إلى دفع الذهب للارتفاع بأكثر من 1% بينما نزل الدولار لأقل مستوى في شهر.