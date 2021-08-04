إصابات جراء انفجار قرب منشأة عسكرية في كابول

أصيب عدة أشخاص جراء انفجار وقع، اليوم الأربعاء، بالقرب من منشأة عسكرية في العاصمة الأفغانية كابول، بحسب مسؤولين أفغان.
وقالت الشرطة الأفغانية، إن انفجارا قرب منشأة دفاعية في العاصمة كابول اليوم الأربعاء، أسفر عن إصابة مدنيين اثنين ومسؤول أمني.
وجاء الانفجار قرب مبنى مديرية الأمن الوطني بعد ساعات من انفجار سيارة ملغومة قرب الحي الدبلوماسي في كابول مما أدى إلى مقتل عدة أشخاص منهم المهاجمون.
ولم تعلن أي جماعة بعد مسؤوليتها عن هذه السلسلة الأخيرة من الهجمات في كابول.
وقتل أربعة أشخاص وأصيب 20 في هجمات استهدفت كابول مساء الثلاثاء، بحسب ما قال مسؤولان أمنيّان أفغانيّان.
وهز العاصمة الأفغانيّة مساء الثلاثاء ما لا يقلّ عن انفجارين قويّين، أعقبهما إطلاق نار كثيف.
وقالت وزارة الداخليّة إنّ سيّارة مفخّخة انفجرت خارج منزل وزير الدفاع الأفغاني قبل أن يتواجه مهاجمون راجلون مع قوى الأمن.
وفي وقت سابق، أعلن المتحدّث باسم وزارة الداخليّة الأفغانيّة مرويس ستانيكزاي أنّ الهجوم الذي وقع مساء الثلاثاء في كابول واستُخدمت فيه سيّارة مفخّخة وشارك به مهاجمون بالقرب من منزل وزير الدفاع الأفغاني، قد "انتهى وقُتِل جميع المهاجمين".
من جانبها علقت واشنطن على سلسلة الانفجارات التي وقعت في العاصمة الأفغانية كابول، بالقول إنها تحمل بصمات حركة طالبان.
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