السودان يحدد موعد تنصيب "مناوي" حاكما لدارفور

أعلن مجلس السيادة السوداني، أن مراسم تنصيب مني أركو مناوي حاكماً لإقليم دارفور ستجري رسمياً في 10 أغسطس/آب الجاري.

وبحث اجتماع رفيع للجنة الوطنية العليا، برئاسة الأمين العام لمجلس السيادة الفريق الركن محمد الغالي، ترتيبات إستقبال ومراسم تنصيب حاكم دارفور التي ستجري في مدينة الفاشر العاصمة التأريخية والحالية للإقليم.

وبحسب بيان صحفي، فإن الاجتماع استعرض كل الترتيبات المتصلة باستقبال وتنصيب حاكم إقليم دارفور، وأوصى بتقسيم اللجنة العليا إلى عدة لجان فرعية لإخراج الاحتفال بصورة تليق وعظمة المناسبة.

وشدد البيان على أن "تنصيب حاكم إقليم دارفور، أحد مطلوبات تنفيذ اتفاق جوبا لسلام السودان وخطوة عملية لتنفيذ بنوده على أرض الواقع".

بدوره، قال مني أركو مناوي وهو رئيس حركة تحرير السودان الموقعة على Hتفاق جوبا، في تغريدة على تويتر إن الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة والدكتور عبدالله حمدوك رئيس مجلس الوزراء، سيشرفان حفل تدشين أعمال حكومة إقليم دارفور.

وجرى تعين مناوي حاكما لإقليم دارفور بموجب اتفاق جوبا الذي أقر عودة البلاد لنظام الحكم الإقليمي عوضاً عن الولايات المتبع حاليا.

ومن المنتظر عقد مؤتمر قومي للحكم الإقليمي في السودان يحدد سلطات وحدود بقية الأقاليم لتعيين حكام عليها على نحو ما تم مع دارفور.

