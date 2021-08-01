أمريكا وإسرائيل تبحثان "ردا قويا" على هجوم إيران

بحث وزير خارجية إسرائيل يائير لابيد، الأحد، مع نطيره الأمريكي أنتوني بلينكن الرد الدولي على هجوم إيران على سفينة تديرها شركة إسرائيلية.

ونقلت الهيئة العامة للبث الإسرائيلي عن لابيد قوله: "ناقشنا صياغة رد دولي على الهجوم على السفينة من قبل إيران".

وقال مسؤول إسرائيلي لموقع (والا) الإسرائيلي، إن "لابيد أكد خلال اتصال على وجوب أن يكون الرد الدولي على الهجوم الإيراني قويا".

وقالت إسرائيل إن إيران هاجمت سفينة نقل نفط تدار من قبل شركة إسرائيلية أثناء إبحارها في بحر العرب، ما أدى إلى مقتل 2 من طاقمها.

ودعت إسرائيل إلى تحرك دولي ضد إيران بعد الهجوم، متهمة طهران بتصدير "الإرهاب".



وأعلنت شركة زودياك ماريتايم المشغلة للسفينة ويملكها الإسرائيلي إيال عوفر، الجمعة، مقتل اثنين من أفراد طاقم السفينة أحدهما روماني والثاني بريطاني خلال حادث على متن إم/تي ميرسر ستريت.

وأبلغت عن الحادث مساء الجمعة وفق موقع "عمليات التجارة البحرية للمملكة المتحدة" (يو كيه إم تي أو)، وهي هيئة لمكافحة القرصنة تابعة للبحرية البريطانية.

وأمس الجمعة، اعترفت إيران، باستهدافها ناقلة نفط في بحر العرب، تديرها شركة إسرائيلية، فيما دعا وزير خارجية إسرائيل إلى ضرورة الرد بشكل صارم.

ونقل تلفزيون العالم الإيراني عن مصادر قولها، إن الهجوم على السفينة الإسرائيلية جاء ردا على هجوم إسرائيل على مطار "الضبعة" السوري، دون مزيد من التفاصيل.

وقالت القناة الإسرائيلية الـ(12): "على ما يبدو كانت وسيلة الهجوم طائرة انتحارية بدون طيار ضربت جسر السفينة".

