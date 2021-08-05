فيديو سعد لمجرد يعلن عن حفلاته الجديدة في مصر ويؤكد:"تعرضت لموجة هجوم وانتهت"

سعد لمجرد النجم المغربي كشف في مكالمة هاتفية لبرنامج " التاسعة" الذي يقدمه الإعلامي يوسف الحسيني على القناة الأولى المصرية عن استعداده لإحياء حفلات غنائية في مصر خلال الفترة القادمة، وكذلك اقتراب طرحه لألبوم غنائي جديد.

سعد لمجرد: "استعد لحفلات قادمة في مصر"

سعد لمجرد رد في المكالمة الهاتفية التي أجرها مع الإعلامي يوسف الحسيني على الانتقادات التي طالته في الفترة الأخيرة قبل حفله في مصر منذ أشهر، وأوضح أن هذا الهجوم الذي تعرض له قد تجاوزه واعتبره من الماضي، مؤكد أنها كانت مجرد موجة وانتهت، كما أكد أنه يستعد لحفلات غنائية جديدة في مصر خلال الفترة القادمة. فقال سعد لمجرد: "ابشر الجمهور الحبيب في مصر أن هناك حفلات قادمة العام القادم، وسوف أتي وأغني ولا يوجد أي مشاكل، كانت موجة هجوم وشيء بسيط ولقد نسيتها وتجاوزت هذه الصفحة".

سعد لمجرد أوضح أيضا أنه لا يفضل الحديث عن الحياة الخاصة لأي فنان يحبه إذا كان يجتهد في فنه ويقدم أفضل ما لديه فقال سعد لمجرد: "أنا لو أحب فنان معين أفضل أن لا اتناول حياته الشخصية، فإذا كان هذا الفنان يجتهد في فنه فالأفضل أن اركز فيما يقدمه، لأنه لا يوجد شخص يحب أن يتدخل أي انسان في حياته الخاصة".

سعد لمجرد: "ارغب في ايصال الأغنية العربية للعالمية"

سعد لمجرد تحدث عن أمنيته لإيصال الأغنية العربية للعالمية بشكل أكبر، وأكد أنه لم يحقق أحلامه في الوصول للعالمية بالشكل الذي يريده حتى الآن، كما أوضح أهم ما يحتاجه كل نجم من أجل الوصول للعالمية، فقال سعد لمجرد: "لم أصل بعد إلى العالمية التي ارغب بها، نعم حققت بعض الأغاني ومنها أغنية (لمعلم) شهرة واسعة وعرفت في الهند واليابان وغيرها، لكن نريد أن تحقق الأغنية العربية انتشار أكبر".

وأضاف سعد لمجرد: "من أجل أن يصل النجم للعالمية يجب ان يكون ذكي ولديه قدرة على اختيار أعماله الغنائية، وأن لا يتخلى عن فريق عمله الذي حقق النجاح معهم، فهناك نجوم أفضل مني بكثير من ناحية الصوت، لكن ليس لدى بعضهم حسن الاختيار، أو فريق جيد يساعده وفي النهاية كل نجم في حاجة لقليل من الحظ".

سعد لمجرد يستعد لطرح ألبومه الثاني

سعد لمجرد أكد أنه يستعد كذلك من أجل طرح ألبومه الثاني والذي يأتي بعد مجموعة من الأغاني المنفردة التي قدمها في السنوات الماضية وحققت نجاحا كبيرا ومن بينها أغنية "لمعلم"، وأوضح سعد لمجرد أنه في الماضي ابتعد عن طرح الألبومات بسبب أن الكثير من الأغاني التي يضمها تتعرض لظلم كبير لذلك قرر اللجوء للأغاني المنفردة.

فقال سعد لمجرد: "استعد لألبوم جديد يعتبر هو الثاني لي بعد أول ألبوم في عام 2012، حيث أن معظم أعمالي دوت الخليج أغاني فردية والتي بعضها حقق نجاحا كبيرا مثل أغنية (لمعلم)و(غلطانة)، لذلك ارغب في تنفيذ ألبوم ثاني في الفترة القادمة، في الماضي وجدت أن الألبوم يتسبب في ضياع الكثير من الأغاني وعدم حصولها على حقها، لذلك لجأت للأغاني المنفردة وقتها".

يذكر أن الفنان سعد لمجرد طرح فيديو كليب أغنيته الجديدة "انتي حياتي" عبر قناته على "يوتيوب"، بعد فترة طويلة من الدعاية لها على حساباته بمواقع التواصل، وتعاون سعد لمجرد في الأغنية الجديدة مع فرقة "كاليما"، والتي شاركته الغناء في الأغنية، والتي صورها على طريقة الفيديو كليب في فرنسا.

الصور مأخوذة من الحساب الرسمي للفنان سعد لمجرد على "انستجرام".