عمرو سعد: كلمت دلال عبد العزيز فى الموبايل وكانت بتنهج وبتتكلم بصعوبة

كشف الفنان عمرو سعد، عن آخر تطورات حالة الفنانة دلال عبد العزيز الصحية، وذلك بعد اجراء مكالمة هاتفية معها وقال "أنا كملتها مرة، وهيا بترد على التليفونات بصعوبة، وكان رامى رضوان وحسن الرداد واقفين وقفة رجالة الصراحة وعندهم حمل كبير، وأنا بحاول أطمن عليها بشكل مستمر".

وأوضح عمر سعد خلال لقاءاته مع أحد البرامج العربية:"دلال عبد العزيز طلبت من حسن الرداد انها تكلمنى أو تسمعنى، وهيا طبعاً متعرفش لحد دلوقتى موضوع وفاة أستاذ سمير غانم، فحسن قالى هنحط السماعة جنبها، فحسيت إنها شالت الأكسجين، وكلمتنى وهيا بتنهج وبتتكلم بصعوبة وانا كنت متأثر جداً، بس على الأقل حسيت إنها بدأت تتكلم".

آخر تطورات دلال عبد العزيز الصحية ما أعلنه الإعلامى رامى رضوان زوج ابنتها الفنانة دنيا سمير غانم، حيث وصف الحالة الصحية للفنانة الكبيرة، قائلا: "الوضع صعب ومش سهل ولا يوجد تحسن.. وكل شوية بيحصل مفاجأة".

وكشف الإعلامى رامى رضوان عن تفاصيل استقبال عائلة الفنانة الكبيرة دلال عبد العزيز شائعة وفاتها، وأكد أنه سارع بنفى كل ما تردد حول وفاة الفنانة الكبيرة، لخطورة انتشار مثل هذه الشائعة على عائلتها، وكل المقربين منه، خاصةً أنه استقبل رسائل كتيرة من محبين ليها.

وقال رضوان: "بعد ما نفيت الخبر بنتها دنيا سمير غانم كانت نايمه.. إيه اللى كان ممكن يحصل لما تصحى على خبر مفبرك عن وفاة والدتها، وتلاقى رسائل عزا على تليفونها.. تخيلوا هذا من الجانب الإنسانى، بعدما فقدت الأسرة الأب سمير غانم، إحنا عايشين فى معاناة من 3 شهور ولحد النهاردة".

وعلق رامى على الوضع الصحى للفنانة دلال عبد العزيز، قائلا: "الوضع الصحى صعب، ومش سهل، هل فى تحسن مقدرش أقول كده؟ لأن التحسن ده تقدر تقيسه لو حصل تحسن واستقرار.. التحسن ده لسه شوية ما بيحصلش، كل شوية بيطلع مفاجأة، وللأسف الموضوع شديد الصعوبة، وأرجو من كل السادة الصحفيين والإعلاميين تحرى الدقة، لأن فيه اللى نشر على صفحاته كمان.. ما تتكلمش علينا، بتكلم بصفة عامة، بلاش نجرى فى نشر خبر زى ده قبل اما نتيقن".