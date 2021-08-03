شاهد.. أنغام تخطف الأنظار بـ إطلالة جديدة

نشرت الفنانة أنغام صورة جديدة عبر حسابها الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى “تويتر”. وكتبت الفنانة أنغام على الصورة، تعليقا قالت فيه “رجعني لحضنك رجعني، ودي آخر مرة تودعني، أوعدني محدش ينسى التاني”.

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