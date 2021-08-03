فيديو تامر حسني ينهي الخلاف بين نصر محروس والمطرب دياب بجلسة صلح ودية

تامر حسني استطاع الدخول على خط المصالحة بين الفنان دياب والمنتج نصر محروس وانهاء الخلاف بينهما، فنشر النجم المصري مقطع فيديو عبر حساباته على السوشيال ميديا ظهر فيه الى جانب طرفي الخصام في جلسة صلح عقدها لهما انتهت بالنتائج المثمرة.

تامر حسني يقود بنجاح جلسة صلح بين زميليه

الفنان المصري تامر حسني نشر عبر حسابه على الفيسبوك وانستغرام مقطع فيديو مع الفنان دياب ونصر محروس معلنا عن تنازل نصر محروس عن الشرط الجزائي لعقد المطرب دياب بعد خلاف بينهما

تامر حسني قدم تهنئته لزميليه المتخاصمين بعدما نجح في الصلحة بينهما وكشف تفاصيل ما جرى من خلال منشور على فيسبوك كتب فيه :"الحمد لله ربنا قدرني اكون سبب في صلح اخويا و حبيبي دياب على اخويا الكبير المنتج اللي قدمني و قدم اجيال كتير لمصر الأستاذ نصر محروس و تم الصلح في منزله وتغاضى عن كامل الشرط الجزائي الواقع على الفنان دياب ودي لفته حقيقي مفيش منتج ممكن يعملها في الزمن ده".

وتابع تامر حسني قائلا في تدوينته :" شكراً استاذ نصر شكراً انك كبرتلي ومردتليش طلبي ووقفت جانب دياب لإنه شاب و لسه في اول حياته كل الشكر استاذ نصر محروس"

بدوره، رد المنتج نصر محروس على تامر حسني قائلا له: "أنا اللي بشكرك يا تامر وبشكر ربنا عليك وأنا فخور بيك كأخ ليا، وبأفتخر بيك كأكبر فنان في جيلك. أنا ما أقدرش يا تامر أرفضلك طلب وطبعا دياب أخويا الصغير اللي بأتمناله كل خير ونجاح".

كما علق الفنان دياب على منشور تامر حسني قائلا :" شكراً يا اجدع وانضف واطيب انسان خلقه ربنا شكراً لاخر عمرى ربنا يراضيك ويزيدك ويسعدك مليون شكراً. يا اخويا يا ابو الرجولة".

وتفاعل النجوم مع منشور تامر حسني ايضا حيث اشادوا بتصرفه وبينهم مصطفي قمر وبشرى ورانيا فريد شوقي والفنانة أمينة، كما قدموا التهاني لطرفي الخصام.

تامر حسني يحتفل بنجاحه في فيلم "مش انا"

تامر حسني يعيش حاليا اسعد ايامه بعد نجاح فيلمه الاخير "مش انا" ويواصل احتفالاته بهذا الاطار حيث احتفل قبل أيام ماضية مع مجموعة كبيرة من اصدقائه وزوجته الفنانة بسمة بوسيل بالنجاح الذي حققه فيلمه الجديد "مش أنا" والذي بدأ عرضه في الأسابيع الماضية في مصر والعالم العربي.

كما احتفل النجم المصري عبر حسابه على "انستجرام" في الأسبوع الفائت بالإيرادات الضخمة التي حققها فيلمه الجديد "مش أنا" الذي طرح في شهر يونيو الماضي، وكشف أن إيرادات العمل قد وصلت إلى ما يقارب 250 مليون جنيه مصري ما يقدر بـ"15 مليون دولار" وأكد تامر حسني أن هذه الإيرادات دوت الخليج الأعلى لأي فيلم عربي في تاريخ السينما المصرية والعربية.

وكتب تامر حسني: "الحمد لله سعيد جدا بتحقيق فيلم (مش أنا) المركز الأول داخل مصر و خارجها و سعيد أيضاً بتحقيقه أعلى إيراد لفيلم عربي في تاريخ السينما المصرية و العربية في سابقه لم تحدث من قبل حيث تجاوز ال ١٥ مليون دولار بما يعادل بالمصري الربع مليار جنيه، و مازال يحقق داخل السينمات والأهم ردود افعالكم المحترمه الإيجابية تجاه أول عمل من كتابتي قصه و سيناريو و حوار".