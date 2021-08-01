ياسر جلال يتحول إلى "مستذئب" في إعلان مسلسله الجديد "الديب".. بالفيديو

ياسر جلال فاجأ الجمهور اليوم بنشر البرومو التشويقي الأول لمسلسله الجديد "الديب"، والذي صدم به الجمهور بعد الظهور بشخصية "مستذئب" في إعلان المسلسل، وهو ما أثار جدلاً كبيراً على مواقع التواصل.

ياسر جلال يتحول إلى مستذئب في إعلان مسلسله الجديد

ونشر المنتج تامر مرسي اليوم الإعلان التشويقي الأول لمسلسل "الديب" من بطولة الفنان ياسر جلال، وظهر جلال في برومو المسلسل بلوك جديد بعدما تخلى عن لحيته الطويلة التي اشتهر بها في أعماله الأخيرة، وظهر أيضاً وهو يجلس على كرسي في غرفة مظلمة، قبل أن يتحول في لحظات مرعبة إلى مستذئب، وكشف تامر مرسي عن عرض المسلسل قريباً على تطبيق "واتش ات".

ياسر جلال يثير الجدل ببرومو مسلسل "الديب"

ويتكون مسلسل ياسر جلال الجديد من 8 حلقات من تأليف عمر عبد الحليم وإخراج أحمد نادر جلال، وتفاعل الجمهور مع برومو المسلسل والذي أعاد النقاش حول مستوى أعمال الرعب العربية في الفترة الأخيرة، وتحمس البعض لمشاهدة التجربة الجديدة لياسر جلال في "الديب"، في حين انتقد البعض برومو المسلسل وتوقعوا عدم نجاحه على غرار معظم تجارب أعمال الرعب الأخيرة، ولم يحدد المنتج تامر مرسي موعد طرح المسلسل واكتفى بالتعليق قائلاً:" الديب.. مسلسل 8 حلقات.. سينرجي".

واحتفل الفنان رامز جلال بطرح برومو مسلسل "الديب" لشقيقه ياسر جلال، ونشر برومو العمل على خاصية ستوري بحسابه على انستقرام وعلق قائلاً:"ألف ألف ألف مبروك يا غالي، ويارب دايماً في نجاح وتألق اللهم آمين يارب".

أعمال ياسر جلال الفنية

ويأتي مسلسل "الديب"، بعد تجربة درامية أخيرة في أعمال الرعب و"مصاصين الدماء" في فيلم "خط دم" لنيللي كريم وظافر العابدين والذي عرض على تطبيق "شاهد"، وأثار الجدل وقت عرضه بسبب انقسام الآراء حول مستواه الفني، وهو ما جعل البعض يتوقع ان يحقق مسلسل ياسر جلال الجديد جدلاً جديداً على مواقع التواصل، وذلك بسبب قلة الأعمال العربية التي تقدم أجواء الرعب وعالم المستذئبين ومصاصين الدماء وغيرها.

وكانت آخر أعمال الفنان ياسر جلال في موسم رمضان الماضي من خلال مسلسل "ضل راجل"، وهو مسلسل اجتماعي أكشن، وهي النوعية التي تفوق بها ياسر جلال في المواسم الأخيرة وقدم بها مجموعة من الأعمال مثل مسلسل "رحيم" و"لمس أكتاف" وغيرها.