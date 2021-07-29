شاهد.. محمد أنور يروج لمسرحية شمسية وأربع كراسي

روج الفنان الكوميدي،محمد أنور،للمسرحية الجديدة"شمسية وأربع كراسي"،ونشر مجموعة صور من الكواليس،ظهر فيها مع نجوم مسرح مصر من خلال حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي إنستجرام.

وكتب معلقا من خلال الصور:"إنتظرونا في مسرحية #شمسية_واربع_كراسي كل خميس وجمعة وسبت في الساحل الشمالي ابتداء من ٥ أغسطس".

مسرحية "شمسية وأربع كراسي"، المقرر عرضها للمرة الأولى في الساحل الشمالي بمسرح مارينا 4 يوم الخميس المقبل، يشارك عبد الرحمن في بطولة المسرحية النجوم أشرف عبد الباقي، أوس أوس، محمد أنور، مريهان حسين، المسرحية من تأليف كريم سامي كيمز وأحمد عبد الوهاب، إخراج أشرف عبد الباقي.

وتدور أحداث المسرحية التي يشارك في بطولته محمد عبد الرحمن بداخل كومباوند بالساحل الشمالي حيث يصل طرد غريب في فيلا العائلة، ومعه تبدأ حالة من الصراعات، ولكن في ظل هذه الأحداث المتوترة يصل زكي "محمد عبد الرحمن" مدير بنك لزيارة العائلة، لتزداد الأمور تعقيدًا وتتابع سلسلة من المواقف المثيرة في إطار كوميدي خفيف.