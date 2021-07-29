دينا الشربيني تشارك متابعيها تمارينها الشاقة في الجيم

نشرت الفنانة دينا الشربيني فيديو جديد لها عبر خاصية الأستوري علي حسابها الشخصي علي موقع تبادل الصور و الفيديوهات انستجرام.

و ظهرت دينا الشربيني في الفيديو من الجيم و هي تحمل الأثقال مما آثار اعجاب متابعيها و علقت قائلة:" صباح الخير "

يذكر ان واجهت الفنانة دينا الشربيني موقفا محرجا خلال حضورها العرض الخاص لفيلمها “البعض لا يذهب للمأذون مرتين”.

ووجه إليها أحد المراسلين سؤالا عن المطرب عمرو دياب وقال :" لماذا وضعت صورة لابنة عمرو دياب في عيد ميلادها؟ هل تحاولين التمهيد للعودة إليه مرة أخرى؟".

وهو ما جعل دينا الشربيني تنفعل وتنسحبت من أمام الكاميرات، وقالت:"انتوا فظاع امسحوا التقرير دا بعد اذنكوا".