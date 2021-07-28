عابد فهد بنحافة زائدة في أحدث ظهور مع زوجته زينة يازجي.. فيديو وصور

زينة يازجي الإعلامية السورية حرصت على مشاركة الجمهور عبر حسابها على انستجرام مؤخرًا، بصورة لها مع زوجها النجم عابد فهد خلال تواجدهما في إحدى الحفلات الغنائية، إلا أن ظهور عابد فهد جاء صادمًا لدى البعض.

عابد فهد بفقدان وزن زائد في أحدث ظهور

عابد فهد ظهر في أحدث صوره مع زوجته، بملامح صادمة ومختلفة، حيث يبدو أنه فقد الكثير من وزنه خلال الفترة الأخيرة، كما نشر عابد مقطع فيديو آخر في الوقت نفسه، عبر حسابه على انستجرام، وظهر في الفيديو وهو يمارس التمارين القاسية داخل صالة الألعاب الرياضية، وتبدو نحافته واضحة، وعلق على صورته قائلًا: "الرياضة متعة".

بينما علقت زوجته على صورتها معه في أحدث ظهور لهما فقالت: "من حفلة يوم أمس، أجواء ممتعة بين الطرب الحلبي العريق مع ابن البلد محمد خيري وأرزة الجبل الأصيل ملحم زين وملك المسرح والأغنية العربية المعاصرة وائل كفوري".

نحافة عابد فهد تثير حيرة الجمهور

وأثار أحدث ظهور للنجم السوري، حيرة بعض من متابعيه الذين تساءلوا عن سر نحافته الواضحة مؤخرًا، وما إذا كان ذلك له علاقة بدور جديد سوف يقدمه قريبًا أم لا، في حين تجاهل عابد فهد الإجابة على تساؤلات متابعيه وكشف سر نحافته الزائدة.

في سياق آخر كان عابد فهد قد أعلن عبر حسابه بانستجرام عن بدء تصوير مسلسل بعنوان "الشتي یا بيروت"، وهو من تأليف بلال شحادات وإخراج إيلي سمعان، والعمل يتألف من 30 حلقة ويناقش موضوعات مختلفة في إطار درامي وتشويقي.

أحدث أعمال عابد فهد

وكان عابد فهد قد شارك في موسم دراما رمضان 2021، بمسلسل "350 جرام" الذي لعب بطولته بمشاركة كل من سلوم حداد، كارين رزق الله، قاسم منصور، جريس قبالي، مصطفى سعد الدين وخالد نجم، وغيرهم، إلا أن العمل تعرض لانتقادات وقت عرضه حول مساحة دور عابد الكبيرة، وهو ما دفع النجم السوري للتعليق على الأمر.

وأكد عابد فهد في تصريحات تلفزيونية وقتها، أن دوره في المسلسل كُتب خصيصاً له، وهدفه كان إبراز شخصية "نوح الريس" التي لعبها على أنه "المخلص"، لافتاً إلى أن كل الشخصيات التي ظهرت في المسلسل كانت خطوطها الدرامية تتعلق بشخصية "نوح" ومشاكله.

الصور مأخوذة من الحسابات الرسمية لعابد فهد وزوجته زينة يازجي على انستجرام.