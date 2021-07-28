فيديو ميريام فارس تحتفل بحصولها على الإقامة الذهبية بالإمارات بعد أيام من حفلها في أبو ظبي

ميريام فارس النجمة اللبنانية احتفلت اليوم الأربعاء بحصولها على الإقامة الذهبية من دولة الإمارات العربية المتحدة وذلك بعد أيام من إحيائها حفل ضمن حفلات عيد الأضحى في أبو ظبي.

ونشرت ميريام فارس عبر حسابها على انستجرام مقطع فيديو عبر حسابها على انستجرام، استعرضت فيه بعض المناطق بدولة الإمارات، وعبرت عن مدى سعادتها بحصولها على الإقامة الذهبية.

ميريام فارس تحتفل بحصولها على الإقامة الذهبية بالإمارات

وعلقت ميريام على حصولها على الإقامة الذهبية بالإمارات وقالت: "كلّي فخر واعتزاز بحصولي على شرف الإقامة الذهبية من بلدي الثاني دولة الإمارات العربية المتحدة، كل الشكر لهيئة الثقافة والفنون في دبي، وكل الشكر والاحترام لهذا البلد المعطاء حكامًا وشعبًا"، وتفاعل عدد من متابعي ميريام فارس مع تدوينتها، وهنأوها بالحصول على الإقامة الذهبية بدولة الإمارات.

وكان عدد من النجوم العرب قد سبقوا ميريام فارس وحصلوا على الإقامة الذهبية مؤخرًا، واحتفلوا بهذه المناسبة عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، ووجهوا الشكر للمسؤولين بالإمارات على منحهم الإقامة الذهبية، ومن بين هؤلاء الفنانة المصرية ياسمين عبد العزيز، والفنانة مي عمر وزوجها المخرج محمد سامي والفنان تيم حسن وزوجته الإعلامية وفاء الكيلاني، والنجمة نادين نسيب نجيم، ودرة وغيرهم.

حفل ميريام فارس في أبو ظبي

وكانت ميريام قد أحيت حفلًا غنائيًا برابع أيام عيد الأضحى المبارك في أبو ظبي، في الاتحاد أرينا بجزيرة ياس، وحرصت على نشر عدة لقطات من الحفل عبر حسابها على انستجرام، ولاقت تفاعل كبير من قبل الحضور والمتابعين.

الجدير بالذكر أن ميريام فارس قد أطلقت في الأيام الأولى من شهر يونيو الماضي فيديو كليب "غدارة يا دنيا" والأغنية من كلمات رولا فارس، وألحان وميكس وليد المسيح، وتوزيع إدريس روشيش، وتعتبر الأغنية دوت الخليج جزء من الفيلم الوثائقي "الرحلة" الذي طرح في نفس الوقت عبر منصة "نتفليكس".

"رحلة" ميريام فارس على نتفليكس

ويعتبر "الرحلة" هو العمل الذي يتناول رحلة ومعاناة الفنانة اللبنانية أثناء الحجر المنزلي بسبب أزمة فيروس كورونا، وقد حققت أغنية "غدارة يا دنيا" عدد مشاهدات ضخم على يوتيوب منذ طرحها.

ميريام فارس كشفت لأول مرة من خلال الفيلم عن تعرضها للإجهاض وفقدانها لجنينها في عام 2017، كما أوضحت أن هذه الأزمة جعلتها تعيش مرحلة من الاكتئاب نتج عنها إيقاف جميع نشاطاتها الفنية لدرجة جعلتها تعتزل جميع من حولها، وتعدى هذه دوت الخليج المرة الأولى التي تكشف الفنانة ميريام فارس عن ذلك.

جميع الصور مأخوذة من حساب ميريام فارس الرسمي على انستجرام