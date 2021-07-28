فيديو نور عمرو دياب تتدرب في الجيم وترفع الأثقال على خطى دينا الشربيني

نور عمرو دياب فاجأت متابعيها على انستغرام بنشرها مقطع فيديو وهي تؤدي التمارين الرياضية مع مدربها وليس هذا فحسب انما قامت برفع الأثقال في خطوة منها مفاجئة بعدما كانت تركز أكثر على نشاطاتها كفاشينيستا، ليقارن الجمهور بينها وبين دينا الشربيني، الحبيبة السابقة لوالدها عمرو دياب، والتي تصدرت قبل فترة ماضية الترند بعد ظهورها بفيديوهات من داخل صالة الجيم وهي ترفع الأثقال الحديدية.

نور عمرو دياب على خطى دينا الشربيني

ابنة النجم عمرو دياب، نور دياب، شاركت متابعيها عبر حسابها على انستغرام بمقطع فيديو من الجيم وهي تمارس التمارين الرياضية الشاقة تحت إشراف مدربها حيث أدت مجموعة تمارين صعبة، ثم ظهرت ايضا وهي ترفع الأثقال الحديدية بكل نشاط وتحدي حيث بدا بأنها بدأت تتجه ايضا لاستعراض يومياتها في الرياضة بعدما كانت تستعرض اطلالات ملابسها مع المتابعين على انستغرام.

وسرعان ما قارن الجمهور بين نور عمرو دياب ودينا الشربيني اللتان ترتبطان بعلاقة جيدة، معتبرين بأن نور عمرو دياب تسير على خطى الأخيرة فيما يتعلق بالنشاطات الرياضية الصعبة حيث لم يسبق لنور وأن أظهرت هذه الميول سابقاً.

اما دينا الشربنين فكانت قد تصدرت الترند وابهرت الجمهور قبل أشهر ماضية بعد نشرها فيديوات لها من الجيم وهي ترفع الأثقال بكل مهارة ورشاقة حيث كشفت عن موهبتها الرياضية هذه بعد انفصالها عن النجم عمرو دياب.

نور عمرو دياب وعلاقتها بدينا الشربيني

نور عمرو دياب وهي الابنة الكبرى للفنان عمرو دياب من زوجته الأولى الفنانة شيرين رضا، تحرص دائما على إظهار حبها للفنانة دينا الشربيني بالرغم من انفصالها عن والدها مؤخرًا، وعندما سألها الجمهور قبل فترة قصيرة في بث مباشر على انستغرام عما إذا كانت تحب دينا أم لا، أجابت نور بتأكيدها على حبها لها بدون تردد.

نور دياب تربطها ايضا علاقة جيدة بأخواتها جانا وكنزي وعبدالله دياب من والدها عمرو دياب، وتحرص على تقديم التهاني لهم والتفاعل معهم في المناسبات على السوشيال ميديا.

نور دياب تحولت الى الفترة الأخيرة الى فاشينستا عبر حسابها على انستغرام حيث تستعرض ماركات الأزياء والمجوهرات.

الصور المرفقة من حساب انستغرام نور عمرو دياب، وانستغرام دينا الشربيني.