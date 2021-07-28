الفنان عبدالعزيز الشمري يكشف لـ"دوت الخليج" تطورات وضعه الصحي بعد دخوله المستشفى

عبدالعزيز الشمري الفنان السعودي كشف عن تطورات وضعه الصحي في الأيام الماضية، وذلك بعد الوعكة الصحية التي أصيب بها وتسببت في نقله إلى المستشفى من أجل الخضوع للعلاج.

عبدالعزيز الشمري في حاجة للعلاج بالخارج

عبدالعزيز الشمري كشف في تصريحات خاصة لـ"دوت الخليج" تطورات حالته الصحية، بعدما واجه أزمة صحية في الفترة الماضية، وأكد الفنان السعودي أنه يعاني من ارتفاع لزوجة الدم والتي تتسبب في إصابته بالعديد من الجلطات التي يدخل على إثرها إلى المستشفى أكثر من مرة شهريا، وأوضح عبدالعزيز الشمري أنه يحتاج إلى العلاج بالولايات المتحدة الامريكية.

فقال عبدالعزيز الشمري: "عانيت في الفترة الماضية من ارتفاع اللزوجة بالدم والتي تسببت لي بجلطات مستمرة أدخلت بسببها إلى المستشفى بشكل دائم، ويتوفر علاج لهذه الحالة في الولايات المتحدة الأمريكية ".

تطورات الحالة الصحية للفنان عبدالعزيز الشمري

عبدالعزيز الشمري أوضح أن حالته الصحية خلال هذه الفترة قد تحسنت وذلك بعد تعرضه لجلطة في القلب في الأسابيع الماضية، وأكد أنه ترك غرفة العناية المركزة في مستشفى السعودي الألماني ويتواجد الآن في غرفة عادية، لكن لايزال وضعه الصحي لا يسمح له بمغادرة المستشفى نتيجة أن نسبة لزوجة الدم لا تزال مرتفعة.

فقال عبدالعزيز الشمري: "أتواجد الآن في غرفة عادية داخل مستشفى السعودي الألماني وقد تركت غرفة العناية المركزة لكن لم أترك المستشفى حتى الآن، بسبب أن لزوجة الدم لم تصل بعد إلى النسبة المقبولة والتي من خلالها سوف اغادر المستشفى".

آخر الأعمال التي شارك في بطولتها الفنان عبدالعزيز الشمري

عبدالعزيز الشمري كان يستعد خلال الفترة الماضية للدخول في أكثر من تجربة سينمائية جديدة، حيث كان من المقرر أن يشارك في بطولة عمل سعودي وآخر إماراتي، وكان آخر عمل فني شارك في بطولته الفنان عبدالعزيز الشمري مسلسل "علوم الأولين" الذي يعد من الأعمال التي تتناول قصص من التراث الشعبي المأخوذة من الأمثال والحكم وأشهر الأبيات الشعرية في مشاهد تمثيلية.

وحقق الموسم الأول من المسلسل نجاحا كبيرا عند عرضه في رمضان 2020، ولذلك تقرر تصوير موسم ثان منه وعرض على قناة sbc السعودية في شهر رمضان الماضي، ويشارك في بطولة العمل مجموعة كبيرة من النجوم منهم فواز الجاسر، وعبد العزيز الشمري، وإسراء عبدالعزيز، أسماء عبدالواحد، وإبراهيم الرويشد، وبندر الحارثي، والعمل سيناريو وحوار خالد الفراج، وإخراج وائل فهمي عبدالحميد.

يذكر أن الفنان عبدالعزيز الشمري كان آخر عمل سينمائي قد شارك فيه هو فيلم "إهرب يا خلفان" الذي عرض العام الماضي بمشاركة مجموعة كبيرة من النجوم.

الصور من المكتب الإعلامي للفنان عبدالعزيز الشمري.