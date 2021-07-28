خاص: تفاصيل مسرحية "مدام بومبادور" لحسام داغر وإيمان السيد.. تعرض أولًا بالسعودية

حسام داغر النجم المصري كشف عن عمل مسرحي جديد يستعد لعرضه قريبا على خشبة المسرح، ويشارك في بطولته مجموعة من النجوم والوجوه الشابة، كما أن أول عروض العمل ستكون في المملكة العربية السعودية.

تفاصيل مسرحية "مدام بومبادور" لحسام داغر

حسام داغر كشف في تصريحات خاصة لـ"دوت الخليج" عن تفاصيل عمله المسرحي الجديد والذي يحمل عنوان "مدام بومبادور"، حيث أكد أن العمل ينتمي للكوميديا الاستعراضية، وأنه يقدم شخصية سيدة مسنة بطريقة كوميدية، كما أوضح أن عدد كبير من النجوم والمواهب الشابة سوف تشارك في بطولة المسرحية فقال حسام داغر: "مسرحية (مدام بومبادور) كوميدية استعراضية وتعتبر دوت الخليج أول إنتاج لفرقة استوديو الممثلين الفنية، وأقدم في العرض دور سيدة مسنة بشكل كوميدي، ويشارك في بطولة العمل مجموعة من النجوم منهم حمزه العيلي، وإيمان السيد، ومحسن منصور، وعمرو عبد العزيز، وغيرهم".

عرض مسرحية "مدام بومبادور" في المملكة العربية السعودية

حسام داغر أعلن كذلك أن أول عروض مسرحية "مدام بومبادور" ستكون في المملكة العربية السعودية ما بين الرياض وجدة، وأن عقب انتهاء العروض في السعودية سوف يتم افتتاح عروضها في العاصمة المصرية القاهرة وكذلك مدينة الإسكندرية، فقال حسام داغر: "العروض الأولى لمسرحية (مدام بومبادور) سوف تبدأ في العاصمة السعودية الرياض وكذلك مدينة جدة، كما أنها سوف يتم افتتاح عروضها في مصر وتحديدا في كل من القاهرة والإسكندرية وذلك عقب انتهاء عرضها في السعودية".

حسام داغر: "مدام بومبادور" ليس العمل المسرحي الأول الذي قمت بكتابته

حسام داغر أكد أن مسرحية "مدام بومبادور" ليست العمل الأول له في الكتابة للمسرح، حيث أوضح أنه قدم أكثر من مسرحية كمؤلف كان من بينها "عصا يوسف" المقتبسة من رواية "نائب عزرائيل" ليوسف السباعي فقال حسام داغر: "قدمت فيما يخص الكتابة للمسرح أكثر من عمل حيث قمت بإعداد رواية (عمارة يعقوبيان) للمسرح، وكذلك رواية (نائب عزرائيل) ليوسف السباعي وحولتها لمسرحية باسم (عصا يوسف) وحصلت من خلالها على الجائزة الأولى في الاخراج خلال مهرجان المسرح الجامعي".

حسام داغر قد بدأ في الفترة الماضية تصوير أحدث أعماله الدرامية والذي يحمل عنوان "السيدة زينب" وهو عمل درامي مكون من 60 حلقة يتم تصويرها بشكل متواصل من أجل عرضها قريبا، كما أنه من المقرر أن يتم عرض أول 30 حلقة من العمل في شهر رمضان القادم، ويشارك في بطولة العمل مجموعة كبيرة من النجوم من بينهم الفنانة سوسن بدر ومحمد رياض، وأحمد خليل، والمسلسل من تأليف أحمد صبحي، وإنتاج ممدوح شاهين، وإخراج محمد النقلي.

الصور من الحساب الرسمي للفنان حسام داغر وسوسن بدر، وإيمان السيد على "انستجرام".