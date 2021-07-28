الأسبوع المقبل.. هشام ماجد ودينا الشربينى يستكملان تصوير ”حامل اللقب”

يستأنف أبطال فيلم "حامل اللقب"، التصوير الأسبوع المقبل، وذلك بعد فترة توقف بسبب أجازة عيد الأضحى وتغيير ديكورات التصوير، العمل بطولة الفنانة دينا الشربينى وهشام ماجد ومحمد سلام، تأليف إيهاب بليبل، وإخراج هشام فتحى.

وتدور أحداث العمل في إطار اجتماعي كوميدي مشوق ويعتبر أول فيلم يظهر فيه هشام ماجد بدون شيكو، وخلال أحداث الفيلم تجمع قصة حب بين دينا الشربينى وهشام ماجد فى إطار من الفانتازيا.

يذكر أن هشام ماجد ظهر كضيف شرف في مسلسل "الاختيار 2" الذى عرض في شهر رمضان الماضى، من تأليف هانى سرحان، وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى وبطولة كريم عبد العزيز، أحمد مكى، إياد نصار، بشرى، إنجى المقدم، أسماء أبو اليزيد، هادي الجيار، احمد حلاوة، أحمد شاكر عبد اللطيف، محمد علاء، إسلام جمال، احمد سعيد عبد الغنى، على الطيب، طارق صبرى، عمر الشناوى.

ومن ناحية أخرى تشارك دينا الشربينى فى مسلسل لبنانى يحمل عنوان "الزيارة"، حيث بدأت تصوير مشاهدها الأسابيع الماضية والعمل من بطولة كارول عبود، إيلي متري، عبدو شاهين، سيرينا الشامي وكوكبة من الممثلين اللبنانيين، وينتمى نوعية العمل 8 حلقات من الرعب والتشويق، ورشة سرد تحت إشراف الكاتبة مريم نعوم وإخراج وإخراج أدولفو مارتينيز.