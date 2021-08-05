الذهب يفقد بريقه مع ارتفاع الدولار

الذهب يفقد بريقه مع ارتفاع الدولارتعرضت أسعار الذهب لضغوط اليوم الخميس بعد تصريحات من مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي عززت الدولار، فيما يركز المستثمرون الآن على بيانات الوظائف في القطاعات غير الزراعية لاستقاء مؤشرات بشأن تعافي سوق العمل.

ونزل الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 1809.91 دولار للأونصة، بينما انخفضت العقود الأميركية الآجلة للذهب بنفس النسبة إلى 1812.10 دولار بحسب رويترز.

وارتفع مؤشر الدولار بعد التصريحات التي تميل إلى تشديد السياسة النقدية.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، هبطت الفضة 0.1% إلى 25.34 دولار للأوقية بعد أن لامست ذروة ثلاثة أسابيع أمس الأربعاء.

وسجل البلاتين في وقت سابق أدنى مستوى فيما يربو على 7 أشهر عند 1005.50 دولار وانخفض في أحدث التعاملات بنسبة 1.5% ليصل إلى 1010.46 دولار، وارتفع البلاديوم 0.2% إلى 2652.81 دولار.