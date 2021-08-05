سمو الأمير فيصل بن فرحان يتلقى اتصالاً هاتفياً من وزير الخارجية الإسباني

الخليج – واس : تلقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، اتصالاً هاتفياً، من وزير خارجية مملكة إسبانيا خوسيه مانويل ألباريس.

وجرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الثنائية، وفرص تطويرها في شتى المجالات، بالإضافة إلى بحث عدد من المسائل والمستجدات الإقليمية والدولية.

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