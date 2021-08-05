رابط معرفة نتيجة شهادة الأساس ولاية الخرطوم 2021 برقم الجلوس

نتيجة شهادة الأساس ولاية الخرطوم 2021 من الموضوعات التي يكثر البحث عنها في السودان الآن عبر محركات البحث، واذ تسعى وزارة التعليم هناك لتذليل كل العقبات وتسيير الأمور بسلاسة للتسهيل على الطلاب وتمكينهمن من معرفة النتيجة في اقرب وقت.

وذلك بعد اعتماد أيمن نمر والي ولاية الخرطوم بمحلياتها السبعة، على أن تكون متاحة إلكترونياً على موقع نتائج شهادة الأساس، ويتم استخراج النتائج إلكترونياً برقم الجلوس دون الحاجة للذهاب للمؤسسات التعليمية، فقد انتهت التعليم من عمليات التصحيح ورصد الدرجات بالولاية بالإضافة لعدد من الولايات التي تم إعلان نتائجها خلال الأيام الماضية.

نتيجة شهادة الأساس ولاية الخرطوم 2021 برقم الجلوس و الاسم، إذ تنشر لكم الصباح العربى، اليوم الخميس 5 أغسطس 2021، رابط نتيجة شهادة الأساس، حيث شهدت محركات البحث الشهيرة خاصة جوجل ومنصات التواصل الاجتماعي، زيادة كبيرة في عمليات البحث على رابط سريع يفحص نتيجة امتحان شهادة الأساس التي تعتبر مهمة جدا لكل الطلاب للالتحاق بالصفوف والمراحل المقبلة.

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