سلطنة عمان تؤكد تعرض الناقلة أسفلت برينسيس لحادث خطف

قدمت سلطنة عمان أول تأكيد رسمي، الأربعاء، بأن الناقلة أسفلت برينسيس تعرضت لحادث خطف في بحر العرب بعد أن ذكرت هيئة التجارة البحرية البريطانية في وقت سابق أن الواقعة انتهت.

كانت 3 مصادر أمنية بحرية قد قالت، لرويترز أمس الثلاثاء، إن قوات مدعومة من إيران استولت على الناقلة. ونفت إيران ذلك.

وقال مركز الأمن البحري العماني، على تويتر، إنه تلقى معلومات عن أن الناقلة أسفلت برينسيس التي ترفع علم بنما تعرضت