هيئة الفضاء والوكالة البريطانية للفضاء تعززان تعاونهما الإستراتيجي لتنمية اقتصاد الفضاء

التقى معالي رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للفضاء المهندس عبدالله عامر السواحة، بنائب الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء البريطانية آيان أنيت، وذلك في إطار تعزيز وبناء الشراكات الإستراتيجية بين البلدين، وتنمية القدرات البشرية في مجال الفضاء وتقنياته.
وناقش الجانبان سبل التعاون في بناء علوم الفضاء والتكنولوجيا والتطبيقات والسياسات والقوانين والأنظمة وتنمية رأس المال البشري في مجال الفضاء.
وتأتي هذه الزيارة في إطار سعي الهيئة السعودية للفضاء إلى بناء شراكات دولية فعالة في المجال، تعزز دور الهيئة وتدعم خطواتها نحو تحقيق مستهدفاتها الإستراتيجية لقطاع الفضاء السعودي، والإسهام في تحول المملكة نحو اقتصاد قائم على الابتكار، إضافة إلى تحفيز الاستثمار وإيجاد أسواق جديدة تكون رافداً للتنوع الاقتصادي، وخلق وظائف جديدة.
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