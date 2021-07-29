ليبيا.. الغرياني يحرض ميليشيات مسلحة على ”التصدي” للانتخابات

حرض مفتي ليبيا المعزول الصادق الغرياني، ميليشيات مسلحة، على ”التصدي“ للانتخابات العامة المقبلة.

وقال الغرياني في مقاطع فيديو بثت على صفحته في فيسبوك، إن ”البقاء في الفوضى التي تعيشها ليبيا الآن، أقل شرا من الفوضى التي تخلقها الانتخابات“، على حد تعبيره.

وطالب ”قوات بركان الغضب وثوار فبراير، بضرورة التصدي للانتخابات وإيقافها، إذا لم يتم وضع ضوابط تخدم وتحمي الثوار والمقاتلين في بركان الغضب، وتستبعد قادة الجيش الليبي وضباطه ومؤيديه من الترشح لهذه الانتخابات“.

واتهم الغرياني، البعثة الأممية إلى ليبيا، بأنها ”غير محايدة“، مضيفا أنها ”منذ اتفاق الصخيرات وهي تعمل على تأجيج الخلافات“.

ومن المقرر إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية في ليبيا، في الـ24 من كانون الأول/ ديسمبر 2021.

وبشأن التطورات السياسية الأخيرة في تونس، قال الغرياني إنه ”يشفق على التونسيين مما يحدث لهم“.

وأضاف المفتي الليبي السابق، أن حركة النهضة ”أحسنت الثقة في الأمم المتحدة، وسلمت لهم وأعطتهم ما يريدون، وهم لا يرضون إلا بـ“أن تنشب“ الخلافات والحروب في البلاد“، وفق تعبيره.

وطالب الغرياني التونسيين بألّا ”يغتروا بما يقوله ويفعله رئيس الجمهورية قيس سعيّد“.

تجدر الإشارة إلى أن أحاديث الغرياني ذات الصبغة الدينية المتشددة، تحولت إلى آراء سياسية شخصية يصبغها بالطابع الديني، وسبق أن ادعى أن تركيا ”أنقذت ليبيا من محنة حقيقية كادت تذهب بكل شيء“.

وسبق أن علق على تصريحات وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش بشأن خروج كل القوات الأجنبية من البلاد ومن ضمنهم العسكريون الأتراك، داعيا ”أهل طرابلس خصوصا بركان الغضب، أن يخرجوا ويشجبوا التصريحات ويستنكروها“.

وفي تشرين الثاني/ نوفمبر من العام الماضي، دعا الصادق الغرياني، سكان العاصمة الليبية طرابلس، إلى ”الخروج ،جميعا، ضد حكومة الوفاق في مظاهرات مسلحة“.

وقال حينها الغرياني عبر برنامج يبث من خلال قناة ”التناصح“ التي يديرها نجله من تركيا، إنه ”يجب على المواطنين في طرابلس وتيار المجتمع المدني أن يخرجوا ضد حكومة الوفاق“، التي وصفها بـ“العاجزة كما كانت دائما“.