اشتية يتسلم التقرير السنوي لديوان الرقابة المالية والإدارية للعام 2020

تسلم رئيس الوزراء محمد اشتية، اليوم الأربعاء، التقرير السنوي لديوان الرقابة المالية والإدارية للعام 2020، من رئيس الديوان إياد تيم.
واطلع تيم، رئيس الوزراء على أهم ما جاء في التقرير، الذي بيّن أن الديوان أصدر خلال العام المنصرم، 115 تقريرا رقابياً، وتلقى 174 شكوى وبلاغاً، انجز منها القسم الأكبر والباقي قيد المتابعة، إضافة الى انجاز الشكاوى المرحّلة من سنوات سابقة.
وأوضح رئيس الديوان أن أهم ما جاء في التقرير هو الإشارة إلى التقدم الحقيقي والملموس على صعيد القضايا المتعلقة بمحاربة الفساد.
من جانبه، أشاد رئيس الوزراء بجهود ديوان الرقابة المالية والإدارية، والدور الرقابي الهام الذي يقوم به على الجهات المشمولة بالرقابة، للتأكد من سلامة الأداء المالي والإداري لديها بما يخدم المواطن.
وأكد دعم الحكومة الكامل لعمل ديوان الرقابة المالية والإدارية، والحرص على ضرورة تنفيذ توصياته.
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