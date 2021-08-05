انت الان تتابع خبر حفيدة الفنانة "غادة عبد الرازق" تذهل المصريين والعالم بجمالها الخارق .. ظهرت كأنها فلقة قمر واذهلت الجميع بصورها الفاتنة .. اتفرج والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - فاجأت الفنانة المصرية غادة عبد الرازق، متابعيها ونشرت صورة جديدة ظهرت فيها ابنتها روتانا برفقة طفلتيها خديجة وجويرية.

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غادة الجدة، تعشق حفيدتيها، وعلقت على الصورة قائلة:

(حبايبي وحياتي وكل حاجة ليا).

غادة ترتبط بعلاقة قوية جداً مع حفيدتيها من ابنتها روتانا (خديجة)، و(جويرية)، وتمضي معهما معظم أوقاتها في حال عدم ارتباطها بمشاريع فنية.

وهنا نذكر لكم رأي علم النفس عن أسباب التعلق الشديد للجدة بالأحفاد وتفضيلها لهم في بعض الأوقات على الأبناء:

-الاستمتاع بوجود الأحفاد الشعور الذي لا يساويه أي شئ آخر في العالم والذي هو امتداد لشجرة العائلة.

– إضافة دور عاطفي جديد من خلال تربية جيل ثانٍ غير الأبناء مع محاولة النجاح فيه وتفادي الأخطاء التي وقعوا فيها أثناء تربية الأبناء مستعينين بالخبرة التراكمية التي اكتسبوها.

– إحساس التواجد والرغبة في وجودهم لأنهم من خلال هذا الاتصال يجدون من يشجعهم ويدعمهم ويقدم لهم العواطف الحانية.

– تحقيق الرضاء والإشباع النفسي فيما يحققه الأحفاد من نجاحات لأن الإنسان لا يستطيع أن يحيا بدون وجود الشئ الذي يشبع رغباته.

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