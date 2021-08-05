انت الان تتابع خبر عــاجل .. فاجعة مؤلمة أبنة الفنانة "دلال عبد العزيز" تبكي بحرقة وتتوسل لجمهورها الدعاء ..اتفرج(صورة مبكية) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - تطورات حرجة عن الحالة الصحية لدلال عبد العزيز، والتي لا توجد أي معلومات جديدة لدى الجماهير المحبة للفنانة والذي يريدون الإطمئنان عليها، لذا نتعرف على الحالة الصحية لها، والمتابعة لهذا العرض عقب وفاة الفنان سمير غانم ودخول زوجته المستشفى تأثرا بإصابتهم بفيروس كورونا ولهذا سوف نعرض أهم التصريحات والتي تم نشرها رسميا من قبل الجهات المختصة للتعرف على حالة الفنانة في الفترة الحالية.

بعد ان كشفت كل مناطقها الحساسة على الهواء مباشر.. رهف القنون تتجاوز كل الخطوط وتكشف مابين فخذيها بكل جراءة

عــاجل .. فاجعة مؤلمة أبنة الفنانة ”دلال عبد العزيز” تبكي بحرقة وتتوسل لجمهورها الدعاء ..اتفرج(صورة مبكية)

ابنة الملك عبدالله تخطف أنظار الخليجيين بالزي العسكري.. و المفاجأة من ظهر لتكريمها؟؟.. اتفرج (صور)

أحلى من ياسمين صبري وهيفاء وهبي .. اتفرج صور لزوجة أحمد أبو هشيمة الأولى تذهل الجميع بجمالها الساحر؟

إسرائيل تزف بشرئ سارة لحاكم دبي ‘‘محمد بن راشد’’ بشأن الأميرة ‘‘هيا بنت الحسين’’ وأبنتها الشيخة لطيفة.. والأخيرة في حالة صدمة.. اتفرج

صدق أو لا تصدق.. هذا هوا الملياردير الخليجي الذي أحبته نجوى كرم من أول نظرة وستتزوج منه قريبا؟ (فيديو)

قصة اغرب من الخيال بطلتها فنانة شهيرة خدعت زوجها سنوات طويلة انها مسلمة وهي مسيحية وصفعها ‘‘عمر الشريف’’ بالقلم حتى فقدت السمع...ودفنت بطريقة غريبة ..اتفرج من تكون؟

أول ظهور للفنانة ’’نجوى كرم’’ بعد خطوبتها من ملياردير خليجي شهير .. لن تصدقوا كيف أصحبت !!

الفاظ جارحة : حكاية الرجل الذي أغضب الفنانة أحلام ووصفته بالحقير والحثالة والسفيه .. اتفرج (فيديو)

تطورات الحالة الصحية لدلال عبد العزيز

لقد تزايد الإقبال من جمهور الفنانه حول الرغبة في معرفة الحالة الصحية لها عقب إصابتها في الفترة الماضية بفيروس كورونا المستجد واعلان شفائها منه ولكن البعض لا يعلم أسباب استمرار تواجدها بالمستشفى حيث تم الإعلان عبر عدة تصريحات رسمية توضح انا تطورات الحالة والتي أكدت علي

مازالت حالة الفنانة الصحية غير مستقرة نسبيا وهذا لاحتياجها المستمر للتنفس الاصطناعي بنسب من الأكسجين الذي يستخدم بطريقة غير نافذة.

صدرت عدة تصريحات طبية داخل مبنى المستشفى الذي تتواجد به الفنانة دلال عبدالعزيز أنها من الممكن أن تزداد فرص التحسن الصحي لها بين الحين والآخر ولكن يعقبه الاحتياج المستمر للاكسجين الاصطناعي.

تعد الحالة المرضية المتواجدة بها مجرد أعراض تعرف بأسم توابع الفيس والتي تدل على شفائها منه لضعف مناعتها العام يجعلها تتعرض لمثل هذه التغييرات الصحية.

من إحدى هذه المصادر الرسمية وهو اعلان قناة DMC من قبل الاعلامي المعروف بأسم رامي رضوان حول حالة الفنانة في هذه الفترة وأوضح أثناء حديثه انتقال الفنانة من غرفة العناية المركزة والتي تتواجد بها إلى إحدى غرف العناية الأخرى لاستكمال فترة تلقي العلاج.

تم منع خروج الفنانة من المستشفى وغرف العناية نظرا لصعوبة الحالة لديها ووجود نوع من المخاطرات الصحية في حالة بذل أي مجهودات بدنية لها في هذا الوقت.

واخيرا أنها تحتاج لزراعة رئة نظرا لتليف الرئة، نرجو الدعاء للفنانة بالشفاء العاجلمن كل محبيها .

وضع أبناء سمير غانم إثر مرض الفنانة دلال

من ضمن المعلومات والمصادر التي أوضحت لنا تطورات الحاله الصحيه لدلال عبد العزيز نؤكد أن كل من أبناء الفنانة دلال عبد العزيز إيمي ودنيا يواصلون نشر البوستات عبر حسابهم الخاص في انستغرام طلبا للدعاء لوالدتها بالشفاء العاجل بالإضافة تصريحها بعدم اخبار الفنانه بوفاة سمير غانم حتى الآن وهذا لأن حالتها الصحية لا تتحمل مثل هذا الخبر.