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الرياض - روايدا بن عباس - تحوّلت فنانة شهيرة بشكلها وتصرفاتها إلى رجل، وذلك في صورها الأخيرة، حيث جمعت علاقة حب مثلية كبيرة بينها وبين صديقتها.

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فنانة شهيرة تجري عملية تحول جنسي وتتحول الى رجل.. لن تصدق كيف اصبحت .. (صور)

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في التّفاصيل، نشرت الفنانة العالمية ​ديمي لوفاتو​ صورا لها على حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي جمعتها بالممثلة الكندية آلي ماري إيفنز. وظهرت ديمي بقصة شعر صبيانية وهي تحتضن ايفنز بطريقة صادمة وكأن هناك علاقة بينهما خصوصا ان ديمي قد صرحت سابقا انها ثنائية الجنس فقد تواعد رجلا وقد تواعد نساء لانها لا تكترث الى جنس شريكها.





حركات الصبيتين اثارتا الجدل بشكل كبير على السوشيل ميديا فاضطرت ايفنز ان توضح بشكل غير مباشر كواليس هذه الصور وقالت ان الموصوع مجرد جلسة تصوير جمعتهما وان لباسهما وشكلهما من اختيار الستايلست.

إليكم صور علاقة حب بين ديمي لوفاتو وصديقتها





من جهةٍ أخرى، أثار مقطع فيديو الكثير من الجدل حيث يظهر فيه انهيار المغنية العالمية ديمي لوفاتو بعد حديثها عن خطيبها الذي انفصلت عنه قبل فترة قصيرة بشكل مفاجئ.

انهيار ديمي لوفاتو بسبب خطيبها جاء في الحلقة الأخيرة من مسلسلها الوثائقي Dancing with the Devil عندما تحدّثت عن إلغائها خطوبتها بشكل مفاجئ لأنها أرادت التركيز على حياتها المهنية.

هذا القرار الذي وصفته أنه افضل ما اتخذته في حياتها ظهرت خلال حديثها عنه هي حزينة وتبكي وتؤكد أن ما قالته وصورته سابقاً لم يُعبر بشكل دقيق عما تمر به، لذلك كانت تشعر أنها على صواب طوال الوقت

وعبّرت عن شوقها الكبير إلى خطيبها السابق ماكس إيريش الذي أمضت معه فترة الحجر الصحي مشيرة إلى أنها لا تعلم إذا ما كانت تستطيع أن تهب قلبها لشخص آخر.

وفي الفيلم أيضاً قالت إنها اندفعت نحو فعل شيء كانت تظن أنه يجب عليها فعله، ولكن مع مرور الوقت أدركت أنها فعلت شيئاً تجاه خطيبها الذي لم تكن تعرفه جيداً.

ديمي كانت قد كشفت أنّها عندما كانت مرتبطة بشاب هو ماكس إريتش شعرت أنّ الأمر لا ينجح مع الرجال ولاحظت مثليتها.

وأضافت ديمي أنّها عندما كانت تواعده بدأت تكتشف هذا الأمر وعندما انفصلت عنه شعرت بنوع من الراحة والعلاج للوصول إلى هذا الإستنتاج.

وقالت أنّها بدأت بالتعرّف على نفسها واكتشاف ما ترغب به وما لا تريده وهي تحتاج المزيد من الوقت من أجل الخروج بكامل حقيقتها للناس.

وتحدّثت عن علاقة جمعتها مع امرأة شعرت من خلالها بالراحة عكس ما حصل معها عندما عقدت خطوبتها على شاب قبل أشهر.