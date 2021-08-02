منه فضالي تخطف الأنظار بـ«لوك» جديد في أحدث ظهور (صور)

عدن - ياسمين عبد العظيم - قامت الفنانة، منه فضالي ، بنشر مجموعة من الصور الجديدة لتشارك جمهورها ومتابعيها أحدث إطلالتها الصيفية، وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات الشهير بـ إنستجرام.

منه فضالي تخطف الأنظار بـ«لوك» جديد في أحدث ظهور

وظهرت منه فضالي، في الصور المنشورة، وهي في إحدى مراكز التجميل بالقاهرة وتألقت بإطلالة شبابية كاجوال، وظهرت بـ لوك جديد رائع حيث قامت بتغيير لون شعرها ليكون رماديا.

أما من الناحية الجمالية، ففضلت أن تضع القليل من اللمسات الجمالية البسيطة لتبدو أكثر جمالها، فااستخدمت القليل من المكياج بالألوان الترابية لتبرز جمال ملامحها.



وعلى الفور تفاعل العديد من الجمهور والمتابعين وحصلت الصورة على ألاف الإعجابات، وأنهالت التعليقات التي تشيد بجمالها وأنوثتها .

أخر أعمال الفنانة منه فضالي

جدير بالذكر، أن الفنانة منة فضالي كانت قد شاركت في مسلسل «نسل الأغراب» وهو من بطولة كلّ من أحمد السقا وأمير كرارة، وأحمد مالك، وأحمد داش، ومي عمر، ونجلاء بدر، وسلوى عثمان، وعماد زيادة، وهدير عبدالناصر، وفردوس عبدالحميد، وأسماء أبو اليزيد، وإدوارد، ومحمد جمعة، ومحمد مهران، ودياب، سيناريو وحوار وإخراج محمد سامي.

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