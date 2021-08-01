تعرف على مصير حمو بيكا بعد اعترافه بشرب الخمر

يتسائل البعض عن العقوبات التي يتعرض لها مؤدي المهرجانات حمو بيكا من نقابة المهن الموسيقية، بعد تصريح تناوله الخمر، إذ برر سبب شربه لها أن لا يوجد أحدًا في مصر لا يشرب “الويسكي” ما أثار جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي.

وردّا على هذه التساؤلات، أوضحت مصادر داخل نقابة المهن الموسيقية، أن “بيكا” ليس عضوًا بالنقابة، حتى يواجه أي عقوبات من الجهة التابع لها، كما سيتم اختباره بعد أيام قليلة أمام لجنة في “الموسيقيين” حتى يتم الموافقة عليه والترحيب به عضوًا في النقابة أو رفضه للمرة الثانية.

يذكر أن حمو بيكا كشف عن استعداداته لاختبار نقابة المهن الموسيقية، وقال إنه يتعلم حاليًا السلم الموسيقي والتدريب على طبقات صوته من خلال مدرب يأتي له في الاستوديو الخاص به ويعلمه.

حمو بيكا يثير الجدل

وأثار “حمو بيكا” جدلًا واسعًا بعدما كشف أنه لا يوجد أحد في مصر لا يتناول “الويسكي”، مشيرًا إلى أنه يشرب الخمر بين الحين والآخر.

وأضاف خلال لقائه أحد برامج قناة “الحدث اليوم”: “ما فيش حد في مصر مبيشربش ويسكي.. أنا بقالي فترة كبيرة مبشربش أي حاجة بسبب معدتي بايظة خالص، بقالي 3 شهور مبطلها، حتى لما كنت بشرب مش دايمًا على طول، كل عشرين يوم في مناسبة مثلا، أنا بنصح الناس متقربلهاش عشان هتسبب مشاكل في المعدة عندهم”.

أول تعليق من حمو بيكا بعد إخلاء سبيله بكفالة مالية

وتابع “بيكا”: “أنا بقالي فترة كبيرة مبشربش أي حاجة بسبب معدتي بايظة خالص، بقالي 3 شهور مبطلها، وحتى لما كنت بشرب مش دايمًا على طول، كل عشرين يوم في مناسبة مثلا، أنا بنصح الناس متقربلهاش عشان هتسبب مشاكل في المعدة عندهم”.