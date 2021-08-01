انت الان تتابع خبر تسريبات مروعة .. هذه حالة دلال عبدالعزيز الصحية وهذا ما قالته عن زوجها سمير غانم والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - سربت وسائل إعلام مصرية معلومات جديدة حول الحالة الصحية للفنانة المصرية دلال عبدالعزيز زوجة الفنان الكبير سمير غانم والتي ما زالت تعاني من تبعات وأعراض اصابتها بفيروس كورونا المستجد منذ عدة أشهر.

وكشفت وسائل الإعلام أن الفنانة دلال عبدالعزيز دائماً ما تسأل عن زوجها سمير غانم وحالته حيث انه لم يتم ابلاغها حتى هذه اللحظة عن وفاته حرصاً على حالتها الصحية وخوفاً من تدهورها عند سماعها للخبر وهي ما زالت طريحة فراش المرض.

وتحدثت تسريبات اعلامية انه جرى نقل الفنانة دلال عبالعزيز إلى مستشفى آخر في العاصمة المصرية القاهرة إلى أن مصادر أخرى نفت هذه الآنباء.

وأوضحت هذه المصادر أن تبعات اصابة الفنانة دلال عبدالعزيز بفيروس كورونا المستجد أدى إلى تليّف أصاب أجزاء كبيرة من الرئة، الأمر الذي أدى إلى استحالة خروجها من المستشفى قبل شفائها تماماً، وذلك كي لا يؤدي نقلها إلى مضاعفات خطرة تؤثر في صحتها.

وتحدثت المصادر أن المستشفى يسمح فقط ل 4 أشخاص فقط بزيارة الفنانة دلال في اليوم وهما ابنتاها دنيا وإيمي سمير غانم، وزوج كلٍ منهما: الإعلامي رامي رضوان والفنان حسن الردّاد.

من جانبه كشف الإعلامي المصري رامي رضوان، زوج الفنانة دنيا سمير غانم ابنة دلال عبدالعزيز أكد أن وضعها الصحي لا زال صعبا، مشيرا إلى أنه لا يستطيع أن يقول هناك تحسن، قائلا "كل شوية يظهر مفاجأة، الموضوع شديد الصعوبة، أرجو من الصحفيين عدم نشر أي خبر مثل هذا قبل التحقق، مش لازم نزود الجرح بجرح آخر.

وحول متابعة الأسرة للفنانة دلال عبد العزيز، أشار الإعلامي المصري إلى أنه والفنان حسن الرداد والفنانتان دنيا وإيمي سمير غانم يناوبون على "شفتات" لمتابعة الفنانة في كل لحظة، مشددا على أن العائلة تعيش في معاناة من 3 أشهر.

يجدر الإشارة إلى أن الأسرة نفت في وقت سابق الآنباء التي تحدثت وفاة الفنانة دلال عبدالعزيز مؤكدين انها ما زالت تتلقى العلاج في أحد مستشفيات العاصمة المصرية القاهرة منذ 3 أشهر جرى تداعيات اصابتها بفيروس كورونا المستجد.