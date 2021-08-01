انت الان تتابع خبر أنتشار صورة نادرة للزعيم المصري عادل إمام برفقة زوجتة .. جمال إغريقي فاق كل التوقعات.. اتفرج والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - شاركت حفيدة الزعيم عادل إمام "هالة" متابعيها بصورة نادرة للزعيم مع زوجته هالة الشلقاني، عبر خاصية ستوري بحسابها بموقع "انستجرام"، ويظهر بها الزعيم وهو يحتضن زوجته وأرفقتها بأيموجي "قلب".





ويعوض الزعيم عادل إمام غيابه من السباق الرمضانى بفيلم سينمائى جديد يحضر له ويتكتم صناعه عن تفاصيله، ويتم الإفصاح عنه خلال الفترة المقبلة بعد انتهاء المخرج رامى إمام من تعاقدات النجوم المشاركين مع الزعيم في الفيلم، والاستقرار على الخطوط العريضة للسيناريو خاصة وأن الزعيم يعود بفيلم كوميدى.

وقرر الزعيم عادل إمام الحصول على إجازة من تقديم مسلسلات جديدة العام المقبل، بعد ظهوره هذا العام من خلال مسلسل "فلانتينو" تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج رامى امام وشارك في بطولته داليا البحيرى، ودلال عبد العزيز، وفاء صادق، طارق الإبيارى، هدى المفتى، محمد كيلانى، رانيا محمود ياسين، إلهام عبد البديع، سليمان عيد، بدرية طلبة، أحمد فريد، جميل برسوم، محسن منصور، علاء عمرو وعدد آخر من الفنانين.

تدورأحداث العمل حول امتلاك نور عبدالحميد الشهير ب(فلانتينو) وزوجته عفاف سلسلة مدارس يطلق عليها اسم (مدارس فلانتينو)، ونتيجة لقوتها وسيطرتها على مجرى الأمور، تنشأ بينهما العديد من الخلافات طوال أحداث المسلسل ومن هنا تبدأ المغامرة والمفاجآت .

وقدم الزعيم 8 مسلسلات خلال التسع سنوات الأخيرة وكانت البداية بمسلسل "فرقة ناجى عطا الله" عام 2012 واستمر بعدها فى التواجد بشكل سنوى، حيث ظهر فى رمضان 2013 بمسلسل "العراف"، و"صاحب السعادة" عام 2014، و"أستاذ ورئيس قسم" عام 2015، و"مأمون وشركاه" عام 2016، و"عفاريت عدلى علام" عام 2017، وأخيراً "عوالم خفية" عام 2018، وأخيراً "فلانتينو" عام 2020