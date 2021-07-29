مفاجأة بشأن هوية حفيد الفنان الراحل رشدي أباظة

عدن - ياسمين عبد العظيم - «ابن الوز عوام»، «ومن شابه أباه فما ظلم»، قد تتشابه تلك الأمثال كثيرًا مع أحد الفنانين الشباب الذين حققوا نجاحات كبيرة في الوسط الفني خلال السنوات الماضية.

فبالرغم من الشبه الكبير بينه وبين الفنان رشدي أباظة لم يعرف الجمهور أنه حفيده من ابنته الوحيدة قسمت من زيجتها بالفنان أحمد دياب.

إنه الفنان أدهم دياب نجل الفنان الكبير الراحل أحمد دياب، والذي وُلد في شهر أبريل عام 1980، ليسعد الفنان الراحل رشدي أباظة بمولده لتكون لحظات السعادة الأخيرة له في الحياة هي التي كان يقضيها في تقبيل حفيده حيث توفي بعدها بـ 33 أشهر فقط.

وعن تفاصيل تلك المرحلة، قالت قسمت رشدي أباظة في تصريحات صحفية لها: «ابني أدهم نسخة من والدي»، موضحة أن والدها حرص على تقبيل قدم ابنها في ليلة وفاته، الذي كان يبلغ وقتها مع العمر 3 أشهر فقط.

وعلى الرغم من الشبه الكبير بين أدهم وجده إلا أنه لم يفضل دخول الوسط الفني، حيث يعمل في مجال الاتصالات خارج مصر، ويعيش في العاصمة الإنجليزية لندن برفقة زوجته وابنته «مايا».

وروت قسمت تفاصيل الليلة الأخيرة في حياة رشدي أباظة والتي كانت شاهدة عليها، قائلة: «كنت موجودة معه في الليلة التي سبقت وفاته، وقال لي وقتها بالإنجليزية إنه يرى والده، حيث كان يحبه وتجمعهما علاقة مميزة، ويرى طاهر أباظة الذي كانت والدته آخر زوجات والدي وكانت ابنة عمه في الوقت نفسه».