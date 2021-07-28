بعد 16 عاما.. أخر ظهور لـ«بديعة» طفلة مسلسل ريا وسكينة (صور)

عدن - ياسمين عبد العظيم - تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة من أحدث ظهور للطفلة نوران جاد، فالتي قامت بالمشاركة في عدد من الأعمال الفنية المختلفة خلال فترة طفولتها، ويعد مسلسل ريا وسكينة هو اكثر الأعمال التي عرفت فيها تلك الطفلة عندما قامت بتجسيد دور الطفلة بديعة ابنة “ريا”.

فبعد مرور ما يقارب من حوالي 16 عاما من عرض المسلسل، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورة من حفل زفاف نوران جاد طفلة مسلسل ريا وسكينة الشهيرة، والتي تعتبر من اكثر الشخصيات التي نالت على إعجاب الجمهور وتسبب ذلك الدور في شهرة نوران جاد

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