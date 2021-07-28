شكرا لاهتمامكم بخبر رد فعل صادم من مريم فخر الدين بعد اكتشافها خيانة زوجها في غرفة نومها (فيديو) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبد العظيم - تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو قديم للفنانة مريم فخر الدين ، اثناء حديثها عن الكثير من تفاصيل حياتها الشخصية خلال لقاء سابق مع الفنانة صفاء أبو السعود، في برنامجها ساعة صفا الذي كان يعرض عبر شبكة تليفزيون art.

حيث قالت مريم فخر الدين، خلال استضافتها مع الفنانة صفاء أبو السعود في برنامجها ساعة صفا، إنها كانت لا تتخيل أن زوجها يمكن أن يخونها ويعرضها لتلك الإهانة بذلك الشغل.

فروت تفاصيل الخيانة فقالت:”أنا كنت متزوجة من الطبيب أحمد محمد الطويل، ثاني أزواجي ووالد ابني محمد، وهو اكثر شخص فعلا انجرحت عبسبب خيانته”، وروت قائلة أنها ذهبت معه إلى الاسكندرية لقضاء أجازة الصيف.

وأضافت، أنه في اليوم التالي تركها مبررا أن ورائه عملية يجب أن يذهب إليها في الحال، وبالفعل تركها وذهب وفي نفس اليوم سقطت على الأرض وانكسرت قدميها وكانت حاملا في ذلك الوقت.

وتابعت قائلة:”بعدها كلمته بتدلع عليه، قولت له الحقني رجلي اتكسرت، أنت مش دكتور.؟ جبسها لي”، فرد عليها بقسوة وجفاء أن تذهب للمستشفى لتجبير قدمها.

رد فعل غريب من مريم فخر الدين على خيانة زوجها

واستكملت قائلة:”وبعقب تجبير قدميها ذهبت برفقة صديقتها إلى شقتها لتجده في أحضان إمرأة أخرى على سريرها، وضحكت قائلة:”ومن حسن نيتي ماشكتش وقولت يمكن عيانة وبيكشف عليها”.

ثم تابعت قائلة:”ولما فكرت قولت طب هو ليه عريان هو كمان؟ وعليت صوتي وقولت مساء الخير ماحدش رد عليا فأضايقت أوي”، واستطردت قائلة:”فطلبت منها أن ترتدي ملابسها وتخرج لكي أنام لأن رجلي مكسورة وتعبانة أوي، وتفاجئت أن السرير ساخن وأنا افضل أن أنام على سرير بارد فشعرت بالتقزز”.

واختتمت حديثتها قائلة: أن من تلك الموقع تعرضت لصدمة عصبية حادة أفقدتها النطق على مدار ستة أشهر بالكامل وكانت منهارة تماما.

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