لقطات من حفل زفاف طفلة «ريا وسكينة» وفستانها يخطف الأنظار (صور)

عدن - ياسمين عبد العظيم - تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي مجموعة من الصور واللقطات لحفل زفاف الطفلة “بديعة” طفلة مسلسل ريا وسكينة التي قامت بدوره الفنانة نوران جاد، والذي اشتهرت وذاع صيتها من خلال هذا الدور، لتفاجئ الجمهور بعد 16 عاما من عرض المسلسل في حفل زفافها.

حيث ظهرت الفنانة نوران جاد خلال الصور التي تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات الشهير بـ”إنستجرام” و”فيسبوك” وهي عروس خلال حفل زفافها برفقة عريسها وبرفقة عدد من الأهل، والفنان تامر حسني الذي قام بإحياء حفل زفافها الذي أقيم في احد الفنادق الكبرى.

وبالرغم من أن حفل زفافها يعود لشهر سبتمبر الماضي، إلا أن تم تداول الصور على مواقع التواصل الاجتماعي من جديد، حيث تزوجت الفنانة نوران جاد من طبيب يدعى هشام، وحضر حفل الزفاف عدد نجوم الفن منهم: الفنانة وفاء عامر وعدد من زملاء الوسط الفني.

وأحيا الحفل الفنان تامر حسني ومحمود العسيلي وسط حالة من البهجة والسعادة، وتفاعل العديد من الجمهور مع الصور متمنيين لها السعادة الدائمة، وعلق العديد من المتابعين على جمال فستان الزفاف حيث أنه خطف أنظار الكثيرين.

جدير بالذكر، أن، الفنانة نوران جاد كانت قد شاركت في عدد من المسلسلات منها: ريا وسكينة، ومسلسل عائش في الغيبوبة، ومسلسل العندليب، ومسلسل في أيد أمينة، ومسلسل ما تخافوش، ومسلسل القاصرات، وفيلم المركب.

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