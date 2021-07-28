انت الان تتابع خبر دراسة تكشف مفاجأة مدوية.. تناول هذا الطعام كل يوم يخفض الضغط ومستويات السكر في الدم والوزن والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - كشفت دراسة جديدة أن تناول ثلاث حصص على الأقل من الحبوب الكاملة كل يوم يمكن أن يساعد في خفض الوزن والضغط ومستويات السكر في الدم.

وبحسب شبكة «سي إن إن» الأميركية، فقد تابع الباحثون 3100 شخص في الخمسينات من العمر لمدة 18 عاماً، وذلك لتتبع التغييرات في عادات الأكل بمرور الوقت.

ووجد الباحثون أن الأشخاص الذين تناولوا ثلاث حصص أو أكثر من الحبوب الكاملة يوميا كان محيط خصرهم أقل من أولئك الذين تناولوا أقل من نصف حصة من هذه الحبوب.

علاوة على ذلك، فقد أدى تناول كميات كبيرة من الحبوب الكاملة إلى انخفاض مستويات الدهون الثلاثية.

كما لاحظ الباحثون أن متوسط الزيادات في مستويات السكر في الدم وضغط الدم الانقباضي كان أقل أيضاً لدى الأشخاص الذين تناولوا المزيد من الحبوب الكاملة.

والحصة الواحدة من الحبوب الكاملة قد تتكون من شريحة واحدة من خبز الحبوب الكاملة، أو نصف كوب من الشوفان، أو نصف كوب من الأرز البني.

وقال قائد الدراسة، الدكتور نيكولا ماكيون، وهو عالم في فريق علم الأوبئة الغذائية في مركز جين ماير لأبحاث التغذية البشرية التابع لوزارة الزراعة الأميركية إن «تناول الحبوب الكاملة كجزء من نظام غذائي صحي يوفر فوائد صحية تتجاوز مجرد مساعدتنا على فقدان الوزن أو الحفاظ عليه مع تقدمنا في العمر».

وأضاف «تشير دراستنا إلى أن الأشخاص الذين يتناولون المزيد من الحبوب الكاملة يكونون أكثر قدرة على الحفاظ على نسبة السكر في الدم وضغط الدم بمرور الوقت.

هذه العوامل قد تساعد في الحماية من أمراض القلب مع تقدمنا في العمر».

وأوضح الفريق أن الفوائد الغذائية للحبوب الكاملة ترجع لاحتوائها على مضادات الأكسدة والمغنيسيوم والبوتاسيوم وفيتامين ب والدهون الصحية والألياف الغذائية.

ولفتوا إلى أن الألياف الغذائية والدهون الصحية لها تأثير مشبع، وبالتالي تقلل من تناول السعرات الحرارية، في حين أن «المغنيسيوم والبوتاسيوم ومضادات الأكسدة قد تساهم في خفض ضغط الدم ومستويات السكر».

المصدر: الشرق الأوسط