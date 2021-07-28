انت الان تتابع خبر انفصال الممثلة التركية بطلة مسلسل "حب أعمى" نسليهان أتاغول بسبب ممثلة شهيرة…تفاصيل صادمة ! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - بشكل مفاجئ نشرت تقارير صحافية تركية خبراً صادماً عن انفصال النجمة التركية نسليهان أتاغول عن زوجها قادير دوغلو بعد قصة حب وزواج لسنوات.



وبحسب ما نشرت التقارير فإن انفصال نسليهان وقادير جاء بسبب الفيديو الذي تم تداوله بشكل كبير لزوجها مع الممثلة الشابة سيرا أريترك.

التقارير كشفت عن انزعاج كبير من قبل نسليهان للفيديو الذي انتشر وتحول لحديث مواقع التواصل الإجتماعي حيث تساءل الجميع عن ردة فعلها من هذا الوضع الحميمي لزوجها.

سيرا هي بطلة مسلسل وصفة الحب إلى جانب قادير الذي يتم تصويره في الوقت الحالي وشكل الفيديو جدلاً كبيراً بسبب غيرة دوغلو سابقاً من علاقة نسليهان مع بوراك أوزجيفيت في مسلسل حب اعمى حيث يقال أنه كان السبب في انسحابها وعدم موافقتها على تقديم جزء جديد.

وفي هذا الاطار تساءل الجمهور عن موقف نسليهان وما إذا كانت انزعجت من هذا الموقف ليأتي رد قادير أن الأمور بينه وبين زوجته على ما يرام ولم تتأثر بأي شيء.

وعبر قادير عن صدمته عندما علم أن هذا الفيديو قد أثار جدلاً واسعاً وتحول إلى الأكثر حديثاً في تركيا مشيراً إلى أنه لم يتفقد الترند.

وكان قد كشف قادير دوغلو عن غيرته الشديدة عليها وحبه الكبير لها لكن ذلك فتح الباب مجدداً أمام خلافها مع بوراك أوزجيفيت.

هذا الكلام فتح السجال من جديد حول ضلوعه في حادثة الخلاف الذي وقع بين نسليهان وبوراك ودفعها للانسحاب من مسلسل حب أعمى.

وكانت تقارير صحافية قد كشفت أن نسليهان انسحبت من المسلسل رغم النجاح الكبير الذي كان يحققه بسبب غيرة زوجها قادير من المشاهد الحميمية مع بوراك.