أول لقطات من خطوبة صافيناز من فنان شهير.. لن تصدق من هو (اتفرج)

حالة من الجدل أثارتها الراقصة الأرمينية الشهيرة صافيناز، وذلك بعدما شاركت متابعيها مقطع فيديو قصير أثناء ارتدائها خاتم الخطوبة من داخل حمام السباحة.

ووفقًا لما جاء في الفيديو الذي نشرته عبر حسابها على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «إنستجرام» فقد ظهرت به صافيناز وهى تجلس على حافة حمام السباحة.

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وظهر برفقة صافيناز شاب، وعند اقترابه منها أمسك يدها ويضع خاتم لتقوم بالزغاريد تعبيرا عن فرحتها، وتنهال عليها التهاني من جمهورها.

وعلقت الفنانة المتألقة صافيناز على الفيديو، قائلةً: “هنقول مبروووك قريبا” وتفاعل معها متابعيها في التعليقات مثل: “مبروك يا صوفي – هي هتتخطب ولا ايه – يا بخته محظوظ”.

وكانت المفاجأة الكبرى أن الشاب الذي ظهر في الفيديو هو الفنان الشاب رامي دياب، والذي ظهر في مسلسل الاختيار 1 برفقة النجم أمير كرارة.

ويُذكر أن أحد منظمي الحفلات كان قد كشف عن أجر الراقصة صافيناز، حال التعاقد معها لإحياء حفل، إذ تحصل في الساعة الواحدة على 30 ألف جنيه، أي في الدقيقة 500 جنيه مصري.

كما ذكر المنظم في تصريحات صحفية، أنها من أغلى الراقصات الأجانب الآتي يحصلن على أجر مرتفع في مصر.