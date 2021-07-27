اخبار الخليج / اخبار اليمن

للكبار فقط – سمية الخشاب طيرت العقول :وسعي يا صافيناز

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

بيروت - ثريا شاهين - خضعت الفنانة سمية الخشاب لجلسة تصوير جديدة، كشفت عنها يوم السبت.

ونشرت “الخشاب” صور الجلسة، عبر حسابها الرسمي على موقع “إنستجرام”، وظهرت خلالها بإطلالة جريئة ترتدي خلالها “الروب”، ونالت الصور إعجاب جمهورها.

اتفرج - سمية الخشاب طيرت العقول : وسعي يا صافيناز

سمية الخشاب

وعلّقت سمية على الصور قائلة: “الجمال الحقيقي هو أن يكون المرء صادقًا مع نفسه”.

ومن ناحية أخرى شاركت سمية الخشاب في مسلسل “موسى”، بطولة الفنان محمد رمضان، رياض الخولي، هبة مجدي، وسيد رجب وغيرهم، من تأليف ناصر عبدالرحمن، وإخراج محمد سلامة، وعُرض العمل في رمضان الماضي 2021.

كما طرحت سمية الخشاب مؤخرا فيديو كليب “أوعدك”، بمشاركة المطرب عمر كمال، عبر موقع “يوتيوب”.


الكلمات الدلائليه
سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا