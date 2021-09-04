السعودية تعترض 3 مسيرات حوثية أطلقت باتجاه المملكة

جدة - نرمين السيد - وقال تحالف دعم الشرعية فى اليمن إن التصعيد الحوثى عدائى وهمجى لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية. وأكد التحالف اتخاذ إجراءات صارمة لحماية المدنيين من المسيرات المفخخة الحوثية. وكان تحالف دعم الشرعية فى اليمن، اعترض فى الأيام الماضية عدداً من المسيرات الحوثية التى أطلقت من الأراضى اليمنية باتجاه المملكة، واستهدفت المدنيين حيث تم اعتراضها وإسقاطها.

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