مصر.. عمليات بحث مستمرة بمياه النيل عن "فتاة السيلفي"

يواصل رجال الإنقاذ النهري في محافظة بني سويف جنوبي العاصمة المصرية القاهرة، البحث عن جثة طالبة سقطت في نهر النيل، أثناء التقاطها صورة "سيلفي".

وكشف مصدر أمني أن الفتاة في الصف الثالث الثانوي، وأثناء عودتها من "درس خصوصي" في طريقها إلى المنزل، سقطت ولم تتمكن من الخروج من المياه.

وأضاف المصدر في تصريح خاص لموقع "دوت الخليج"، أن أهالي منطقة طراد النيل بمركز الواسطة، شاهدوا الفتاة وهي تلتقط صورة سيلفي، فيما يظهر نهر النيل في الخلفية.

وأوضح أن الفتاة انزلقت قدمها وسقطت، ولم تستطع الخروج، مشيرا إلى أن الأهالي حاولوا إنقاذها، لكن لم يستطيعوا اللحاق بها.

وكان رجال الأمن في مركز شرطة الواسطة في مديرية أمن بني سويف، قد تلقوا بلاغا من الأهالي بغرق فتاة في نهر النيل. وانتقل ضباط المباحث إلى مكان البلاغ، واستمع إلى أقوال شهود عيان.

وتبين أن المتوفية تدعى منه رجب في الصف الثالث الثانوي، وتم إخطار رجال الإنقاذ النهرى بمديرية الأمن للبحث على جثتها، ويواصل فريق البحث عمله حتى الآن.