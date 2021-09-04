أخبار اليمن : الأمين العام المساعد يعزي بوفاة عبدالحكيم الأموي

الأمين العام المساعد يعزي بوفاة عبدالحكيم الأمويبعث الأمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام الشيخ جابر عبدالله غالب الوهباني، برقية عزاء ومواساة بوفاة الأستاذ عبدالحكيم عبدالتواب الأموي عضو اللجنة الدائمة عضو الهيئة الشورية، الذي وافاه الأجل بعد حياة حافلة بالعمل والعطاء في خدمة الوطن والمجتمع.

وأشاد الوهباني في البرقية التي بعث بها إلى الشيخ عارف عبدالتواب اسماعيل الأموي ونجل الفقيد محمد عبدالحكيم عبدالتواب الأموي وباقي أفراد الأسرة، بمناقب الفقيد ومواقفه الوطنية، حيث كان من القيادات الصامدة والواقفة مع الوطن ضد العدوان، كما كان مثالاً للنزاهة والإخلاص عمل بمسئولية وتفانٍ، طوال مسيرة حياته العملية، وفي مختلف المراحل والمنعطفات الوطنية، وقد تميّز بالعقلانية والإتزان في مسيرة عمله الحافلة بالعطاء الوطني والتنظيمي.

معبّراً عن أحر تعازيه وعميق مواساته لكافة آل الأموي في فقدان عميد الأسرة.. سائلاً المولى جلّت قدرته أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته، وأن يسكنه فسيح جنانه، وأن يلهم كل أهله وذويه الصبر والسلوان.

إنا لله وإنا إليه راجعون،،،