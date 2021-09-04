هنا رابط التسجيل في منحة 300 دينار 2021 تونس كيفاش الحصول على المنحة ومراحل السحب

أخذ البعض في البحث عن رابط التسجيل في منحة 300 دينار 2021 تونس كيفاش الحصول على المنحة ومراحل السحب، وذلك نظرا لاهتمامهم بتلك المنحة وحاجتهم لها، وذلك جعل وزارة الشؤون الاجتماعية بدولة تونس بإطلاق منصة تدعى أمان للرد على كافة تساؤلات واستفسارات المواطنين، وبعد البحث الشديد عن كافة ملابسات تلك المنحة قررنا نقلها لكم للاستفادة منها، لذلك سوف نشرح لكم في هذا المقال ومن خلال موقعنا ثقفني خطوات التسجيل في منحة 300 دينار التونسية.

يمكن التسجيل من خلال amen.social.tn وهو الخاص بمنصة أمان. سيطلب منك بيانات شخصية منها رقم البطاقة الوطنية دونها. كما يمكن التقديم من خلال رقم مخصص لمنحة 300 دينار وهو: 1021، فقط ستعطي رقم بطاقتك الوطنية وسيتم التقديم تلقائيا. صرحت وزارة الشؤون الاجتماعية أن بداية الصرف سيكون بداية سبتمبر 2021، ومن المتوقع أنه سيكون في يوم 1.



العائلات الفقيرة ولكن يجب ألا يزيد الدخل الشهري لهم عن ثلاثمائة دينار. كل الأسر الحاصلة على البطاقة العلاجية القومية المجانية أو حتى بالتعريفة المخفضة. العاملين الغير مؤمن عليهم من قبل أعمالهم الحرة وليس لهم أي ضمان اجتماعي. الأسر الحاصلة على منح الشيخوخة.

اتجه إلى أقرب صراف آلي بجوارك، وقم بطلب هذا الكود بواسطة الهاتف: *1021*2#. ستحصل على كود سري مفعل لمدة ساعة واحدة فقط. عليك الآن كتابة رقمك الجوال أو رقم البطاقة التعريفي. ثم تسجيل الكود السري التي حصلت عليه من قبل على جوالك. اختر قيمة المبلغ. ثم تأكيد.

فمنذ بداية الفيروس المنتشر حاليا وهو كورونا ورفعت دولة تونس شعار” اسحب فلوسك وبلادك متخليهاش بيك”.

وذلك لحرص البلاد على شعور المواطن بالأمان نظرا لتلبية بعض الاحتياجات اللازمة له في حياته، وعند حدوث أي عائق في صرف المنحة عليك الرجوع إلى الوزارة، كما قسمت الوزارة الفئات المستحقة لمنحة 300 دينار إلى ثلاث فئات، كل فئة منهم ستصرف بطريقة معينة، فمثلا فئة العائلات المعوزة ستصرف بالبطاقة الاجتماعية بينما محدودي الدخل والغير مسجلين بالأمان الاجتماعي سيتم الصرف لهم من خلال المحافظ الإلكترونية.