خطوات الحصول على دعم ريف للأسر المنتجة وشروط التقديم بعد التحديث

دعم ريف للأسر المنتجة هو برنامج مقدم من قبل وزارة الزراعة والمياه في المملكة العربية السعودية لخدمة المزارعين وربات البيوت ورفع مستوى معيشة الأسر الريفية وصغار المزارعين بالمملكة وتوفير الدعم لهم، ويتم ذلك من خلال منصة إلكترونية توفر هذه الخدمة بشكل إلكتروني سهل وبسيط، ولقد جاءت هذه الخدمة في إطار خطة المملكة العربية السعودية 2030 لرفع مستوى المجال الزراعي. خطوات التسجيل في دعم ريف للأسر المنتجة خطوات التسجيل في دعم ريف للأسر المنتجة يتم الاستفادة من دعم ريف للأسر المنتجة من خلال اتباع خطوات التسجيل التالية: فتح الموقع الإلكتروني الرسمي ل منصة ريف على شبكة الإنترنت.

الضغط على “التسجيل كأسر منتجة” وبعدها النقر على “سجل الآن”.

بعدها تظهر صفحة بها بيانات لابد من إدخالها وهي: الاسم رباعي، رقم الهوية أو السجل المدني، الجنسية، الجنس، تاريخ الميلاد، العمر، الحالة الاجتماعية، عدد أفراد الأسرة، رقم الجوال.

لابد بعدها من الإجابة عن سؤال “هل أنت موظف أم لا؟”.

بعدها على المتقدم إكمال البيانات وهي: مصدر دخله، نوع السكن، المؤهل العلمي، المنطقة الإدارية، بالإضافة إلى إرفاق الهوية الوطنية وكارت العائلة.

يقوم المتقدم بعد ذلك برفع عقد إيجار البيت أو صك البيت أو فاتورة الكهرباء إلكترونياً مع البيانات.

على المتقدم أن يكتب نبذة موجزة عن المشروع الذي يريد تقديمه.

كتابة عدد سنوات الخبرة إن وُجدت، وإرفاق وثيقة العمل الحر، وصورة المنتج، ثم الضغط على تسجيل. شروط التقديم في دعم ريف للأسر المنتجة شروط التقديم في دعم ريف للأسر المنتجة من أهم الشروط التي يجب أن تتوافر في المتقدم لبرنامج دعم ريف للأسر المنتجة ما يلي: أن يكون المتقدم سعودي الجنسية أو حاملاً لبطاقة التنقل.

ألا يكون سن المتقدم 21 سنة فيما فوق ولا يقل عن ذلك

ألا يكون مجموع الدخل الشهري للمتقدم يتجاوز 6000 ريال سعودي.

أن يمتلك المتقدم حساب بنكي باسمه نشط ويتم تسجيله في المنصة.

أن تكون الأسر المتقدمة حاصلة على وثيقة العمل الحر من خلال وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

ألا يزيد عدد برامج الدعم المالي المباشر التي يستفيد منها المتقدم عن 3 برامج، وألا يكون مجموع مبلغ الدعم السنوي لجميع البرامج أكثر من 54000 ريال.

أن يمتهن المتقدم واحدة من المهن الزراعية التي يحددها البرنامج، وأن يباشر مهامها بنفسه.

أن يكون المتقدم أحد سكان المنطقة الإدارية الشاملة للدعم.

أن يقدم المتقدم وثائق معتمدة تثبت أهليته لممارسة المهنة. بعد انتهاء المتقدم من التسجيل في دعم ريف للأسر المنتجة يتم دراسة جميع الطلبات المقدمة، وتستغرق هذه الدراسة مدة 60 يوماً من تاريخ تقديم الطلب، بالإضافة إلى أنه عند قبول الطلب فإن موعد صرف الدعم من البرنامج يكون في المدة ما بين يوم 1-10 في الشهر. الوسوم

دعم ريف للأسر المنتجة هو برنامج مقدم من قبل وزارة الزراعة والمياه في المملكة العربية السعودية لخدمة المزارعين وربات البيوت ورفع مستوى معيشة الأسر الريفية وصغار المزارعين بالمملكة وتوفير الدعم لهم، ويتم ذلك من خلال منصة إلكترونية توفر هذه الخدمة بشكل إلكتروني سهل وبسيط، ولقد جاءت هذه الخدمة في إطار خطة المملكة العربية السعودية 2030 لرفع مستوى المجال الزراعي. خطوات التسجيل في دعم ريف للأسر المنتجة خطوات التسجيل في دعم ريف للأسر المنتجة يتم الاستفادة من دعم ريف للأسر المنتجة من خلال اتباع خطوات التسجيل التالية: فتح الموقع الإلكتروني الرسمي ل منصة ريف على شبكة الإنترنت.

الضغط على “التسجيل كأسر منتجة” وبعدها النقر على “سجل الآن”.

بعدها تظهر صفحة بها بيانات لابد من إدخالها وهي: الاسم رباعي، رقم الهوية أو السجل المدني، الجنسية، الجنس، تاريخ الميلاد، العمر، الحالة الاجتماعية، عدد أفراد الأسرة، رقم الجوال.

لابد بعدها من الإجابة عن سؤال “هل أنت موظف أم لا؟”.

بعدها على المتقدم إكمال البيانات وهي: مصدر دخله، نوع السكن، المؤهل العلمي، المنطقة الإدارية، بالإضافة إلى إرفاق الهوية الوطنية وكارت العائلة.

يقوم المتقدم بعد ذلك برفع عقد إيجار البيت أو صك البيت أو فاتورة الكهرباء إلكترونياً مع البيانات.

على المتقدم أن يكتب نبذة موجزة عن المشروع الذي يريد تقديمه.

كتابة عدد سنوات الخبرة إن وُجدت، وإرفاق وثيقة العمل الحر، وصورة المنتج، ثم الضغط على تسجيل. شروط التقديم في دعم ريف للأسر المنتجة شروط التقديم في دعم ريف للأسر المنتجة من أهم الشروط التي يجب أن تتوافر في المتقدم لبرنامج دعم ريف للأسر المنتجة ما يلي: أن يكون المتقدم سعودي الجنسية أو حاملاً لبطاقة التنقل.

ألا يكون سن المتقدم 21 سنة فيما فوق ولا يقل عن ذلك

ألا يكون مجموع الدخل الشهري للمتقدم يتجاوز 6000 ريال سعودي.

أن يمتلك المتقدم حساب بنكي باسمه نشط ويتم تسجيله في المنصة.

أن تكون الأسر المتقدمة حاصلة على وثيقة العمل الحر من خلال وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

ألا يزيد عدد برامج الدعم المالي المباشر التي يستفيد منها المتقدم عن 3 برامج، وألا يكون مجموع مبلغ الدعم السنوي لجميع البرامج أكثر من 54000 ريال.

أن يمتهن المتقدم واحدة من المهن الزراعية التي يحددها البرنامج، وأن يباشر مهامها بنفسه.

أن يكون المتقدم أحد سكان المنطقة الإدارية الشاملة للدعم.

أن يقدم المتقدم وثائق معتمدة تثبت أهليته لممارسة المهنة. بعد انتهاء المتقدم من التسجيل في دعم ريف للأسر المنتجة يتم دراسة جميع الطلبات المقدمة، وتستغرق هذه الدراسة مدة 60 يوماً من تاريخ تقديم الطلب، بالإضافة إلى أنه عند قبول الطلب فإن موعد صرف الدعم من البرنامج يكون في المدة ما بين يوم 1-10 في الشهر.

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